Деми Мур стала жертвой мошенничества

Весной этого года 35-летний Дэвил Мэттью Рид позвонил в офис компании American Express и заявил о том, что Деми Мур
осталась без своей кредитной карты в результате потери или кражи.
Компания выпустила новую кредитку и отправила ее Деми с помощью курьерской службы FedEx. Дэвид каким-то образом перехватил кредитку и немедленно начал кутить, устроив шоппинг в бутиках класса люкс. Злоумышленник успел потратить каких-то 169 000 долларов, прежде чем его поймали.
Установить личность мошенника полиции удалось с помощью простых камер слежения в магазинах. Полиция арестовала Рида, он во всем признался и находится в данный момент в окружной тюрьме Лос-Анджелеса.
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