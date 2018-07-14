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Деми Мур стала жертвой мошенничества

14 июля
2018 год

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14 июля 2018
Весной этого года 35-летний Дэвил Мэттью Рид позвонил в офис компании American Express и заявил о том, что Деми Мур осталась без своей кредитной карты в результате потери или кражи.

Деми Мур стала жертвой мошенничества

Компания выпустила новую кредитку и отправила ее Деми с помощью курьерской службы FedEx. Дэвид каким-то образом перехватил кредитку и немедленно начал кутить, устроив шоппинг в бутиках класса люкс. Злоумышленник успел потратить каких-то 169 000 долларов, прежде чем его поймали.
Установить личность мошенника полиции удалось с помощью простых камер слежения в магазинах. Полиция арестовала Рида, он во всем признался и находится в данный момент в окружной тюрьме Лос-Анджелеса.
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Деми Мур стала жертвой мошенничества фотографии
Деми Мур стала жертвой мошенничества фотографии
Деми Мур стала жертвой мошенничества фотографии
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