Кит Харингтон собрался в Москву на финал ЧМ-2018

Британский актер Кит Харингтон
, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов»
, на днях был преисполнен решимости приехать на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Об этом актер рассказал в эфире радио BBC 10 июля.
Правда, когда Харингтон давал это обещание, он был уверен в том, что сборная Англии пройдет в финал, и пообещал посетить игру при любом раскладе со словами «Вот насколько я уверен в выходе Англии в финал».
Однако на следующий день сборная Хорвати внесла свои коррективы в исход мундиаля. А сегодня стало известно, что сборная Англии не удостоится даже бронзы.
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