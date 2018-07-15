Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения

Трехлетняя фанатка Венсана Касселя
из Иркутска получила от актера видеопоздравление с днем рождения. Девочка Лея впервые увидела его в фильме «Красавица и чудовище»
, после чего Кассель стал ее любимым актером.
«Фильм мы смотрели каждый вечер, это даже не обсуждалось. Она разглядывала книжки и придумывала свои сказки, где обязательно фигурировал Кашеля. Затем узнала о существовании его бывшей супруги, которую называет она Моника Белучшая»
, - рассказала мама Леи.
Тогда Инга, мама девочки, решила обратиться к Касселю в соцсетях с просьбой поздравить ее дочь с днем рождения. Ответ не пришел, Лея расстроилась. Однако на следующий же день французский актер прислал видео, адресованное имениннице.
Венсан Кассель поздравил девочку из Иркутска на двух языках: английском и французском. А также добавил русское «спасибо» в конце. По словам мамы Леи, радости девочки не было предела.
«Вечером, когда мы уже были дома, я получаю уведомление из Инстаграма, о том что Венсан прислал мне сообщение. Раза с пятого я поверила глазам. Но тут тоже немного провал, он прислал видео которое нельзя открыть повторно. На мою просьбу перезаписать, чтобы я могла сохранить, мы получили заветное поздравление. Сколько было писка и визга, я думаю, вы понимаете»
, - поделилась Инга.
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