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Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения

15 июля
2018 год

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15 июля 2018
Трехлетняя фанатка Венсана Касселя из Иркутска получила от актера видеопоздравление с днем рождения. Девочка Лея впервые увидела его в фильме «Красавица и чудовище», после чего Кассель стал ее любимым актером.

Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения

«Фильм мы смотрели каждый вечер, это даже не обсуждалось. Она разглядывала книжки и придумывала свои сказки, где обязательно фигурировал Кашеля. Затем узнала о существовании его бывшей супруги, которую называет она Моника Белучшая», - рассказала мама Леи.

Тогда Инга, мама девочки, решила обратиться к Касселю в соцсетях с просьбой поздравить ее дочь с днем рождения. Ответ не пришел, Лея расстроилась. Однако на следующий же день французский актер прислал видео, адресованное имениннице.

Венсан Кассель поздравил девочку из Иркутска на двух языках: английском и французском. А также добавил русское «спасибо» в конце. По словам мамы Леи, радости девочки не было предела.

«Вечером, когда мы уже были дома, я получаю уведомление из Инстаграма, о том что Венсан прислал мне сообщение. Раза с пятого я поверила глазам. Но тут тоже немного провал, он прислал видео которое нельзя открыть повторно. На мою просьбу перезаписать, чтобы я могла сохранить, мы получили заветное поздравление. Сколько было писка и визга, я думаю, вы понимаете», - поделилась Инга.
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Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения фотографии
Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения фотографии
Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения фотографии
Венсан Кассель поздравил трехлетнюю девочку из Иркутска с днем рождения фотографии
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