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Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод

15 июля
2018 год

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15 июля 2018
Брюс Уиллис стал гостем комедийного шоу «Comedy Central Roasts», где выслушал гору язвительных шуток в свой адрес от своих коллег и друзей. Однако гвоздем программы стал вовсе не Уиллис, а его бывшая жена Деми Мур, которая умело сыпала колкостями насчет их отношений.

Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет и имеют троих общих детей. В 2000 году супруги объявили о разводе. Именно этот период их совместной жизни Деми решила припомнить супругу в своем выступлении.

«Наш брак был как фильм «Шестое чувство». Все это время ты был мертв», - отметила Мур.

Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод

«Я была замужем за Брюсом три первые части «Крепкого орешка». И это очень важно, потому что последние были просто ужасные», - пошутила актриса.

А затем вспомнила еще несколько неудачных, по ее мнению, картин с его участием.

«Брюс считал конец нашего брака своим большим провалом. Брюс, не будь так строг к себе, у тебя были и гораздо большие неудачи: «Планета Голливуд», «Гудзонский Ястреб»... агитация за Майкла Дукакиса, отказ от роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», которая потом досталась Клуни, игра на гармошке...».

Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод

Уиллис не обиделся на остроумные замечания бывшей жены и даже обнял ее в конце программы. После развода им удалось сохранить дружеские отношения.
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Крепкий орешекОдиннадцать друзей ОушенаШестое чувство

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Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод фотографии
Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод фотографии
Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод фотографии
Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод фотографии
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