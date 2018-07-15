Деми Мур отомстила Брюсу Уиллису за развод

Брюс Уиллис
стал гостем комедийного шоу «Comedy Central Roasts»
, где выслушал гору язвительных шуток в свой адрес от своих коллег и друзей. Однако гвоздем программы стал вовсе не Уиллис, а его бывшая жена Деми Мур
, которая умело сыпала колкостями насчет их отношений.
Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет и имеют троих общих детей. В 2000 году супруги объявили о разводе. Именно этот период их совместной жизни Деми решила припомнить супругу в своем выступлении.
«Наш брак был как фильм «Шестое чувство». Все это время ты был мертв»
, - отметила Мур.
«Я была замужем за Брюсом три первые части «Крепкого орешка». И это очень важно, потому что последние были просто ужасные»
, - пошутила актриса.
А затем вспомнила еще несколько неудачных, по ее мнению, картин с его участием.
«Брюс считал конец нашего брака своим большим провалом. Брюс, не будь так строг к себе, у тебя были и гораздо большие неудачи: «Планета Голливуд», «Гудзонский Ястреб»... агитация за Майкла Дукакиса, отказ от роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», которая потом досталась Клуни, игра на гармошке...»
.
Уиллис не обиделся на остроумные замечания бывшей жены и даже обнял ее в конце программы. После развода им удалось сохранить дружеские отношения.
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