Ольга Погодина рассказала о борьбе со страшной опухолью

Ольга Погодина
стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
, где рассказала о неудачах в личной жизни и борьбе с опасной опухолью.
Ольга поведала Борису Корчевникову о своей первой любви. По словам артистки, впервые по-настоящему влюбилась она в двадцать лет. Однако в тот период произошло то, о чем Погодиной и сейчас тяжело говорить - юноша, в которого она была влюблена, погиб.
Еще один тяжелый период в жизни актрисы – это 90-е. Тогда отца Погодиной подставили партнеры по бизнесу, и ей пришлось переехать в Болгарию. Работая на местном телевидении, она помогала отцу расплачиваться с долгами.
Также Ольга рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Погодина не раз говорила в интервью, что в детстве перенесла много болезней. А в зрелом возрасте у нее обнаружили остеому - костную опухоль. Была высокая вероятность того, что актрисе могли ампутировать руку.
«Я мыла руки, как вдруг почувствовала резкую боль в одной, как будто сломала. Потом рука начала опухать. Запустить болезнь сложно, потому что сустав разрушается на глазах, требуется сложная операция, затем тяжелый восстановительный период. Я не работала год, был гипс от плеча до кисти. С ним тяжело играть. Я никогда не спрашиваю: «Почему это с мной случилось?» Я задаю вопрос: «Для чего»
, – призналась Ольга.
Актрисе удалось победить болезнь, и в 2007 году она впервые вышла замуж. Однако по-настоящему счастливым Погодина считает свой второй брак с ведущим и режиссером Алексеем Пимановым
.
Ольга и Алексей поженились тайно четыре года назад. Тогда общественность упрекала актрису в том, что она увела режиссера из семьи. Однако Погодина убедила всех недовольных в том, что в тот момент Пиманов уже разводился со своей женой.
С Алексеем актриса познакомилась на кастинге в его фильм «Три дня в Одессе»
. По словам актрисы, режиссер утвердил ее на роль лишь с двадцатого раза.
«Наверно, подсознательно, во время всего общения было ощущение, что вот этот человек — мой. А потом уже все чувства оформляются в поступки, в сознание. Все произошло в какой-то конкретный момент, когда мы оба развелись. Поняли, что любовь. И вдруг мы сели и поговорили за много-много лет, мы просто поговорили о жизни. Мы всегда одинаково чувствуем какие-то вещи, мы пришли в загс, как друзья, а ушли уже мужем и женой. Алексей очень надежный, добрый и, многие не верят, очень веселый человек»
.
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