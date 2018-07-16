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«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе

16 июля
2018 год

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16 июля 2018
12 июля народному артисту России Александру Домогарову, на счету которого более ста картин, исполнилось 55 лет. В преддверии этого события Первый канал снял документальный фильм «Александр Домогаров. Рыцарь печального образа».

«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе

Домогаров отпраздновал юбилей на сцене театра Российской армии. Актер собрал всех близких и родных на своем творческом вечере под названием «Возвращаюсь…».

«Поскольку я не в состоянии собрать всех своих людей у себя дома, поэтому мы решили в родном моем театре устроить праздник. Это не юбилей, это день рождения!», - поделился артист.

В документальном фильме Александр откровенно рассказал о своей личной жизни и внутренних переживаниях. По словам актера, в последние годы он переживает кризис.

«Может быть, за последние лет пять характер изменился и скорее всего, не в хорошую сторону. Что-то бубню все время, бу-бу-бу, старею. Кризис? Наверное, это какое-то накопление, вот ты держишься-держишься, а потом бац! Если говорить обо мне, то этот взрыв неминуем. Жизнь она страшная штука такая», – признался артист.

«Да, я некомфортный, наверное, стал некомфортным. Был мобильным, легким, друзей всегда было очень много, общительным доброжелательным, смеющимся, но что-то произошло».

«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе

По воспоминаниям Домогарова, на протяжении всей его жизни успехи в карьере сопровождались разочарованиями и потерями в личной жизни.

Впервые Александр женился в 18 лет. Как только достиг совершеннолетия, он повел свою девушку Наталью Сагоян в ЗАГС. По словам актера, даже родители не стали препятствовать столь раннему браку.

«Мама еще что-то пилила. А папа как человек мудрый реагировал очень просто – хочешь? Ты волен. И когда после свадьбы, через какое-то время я вернулся домой с вещами, папа, не вставая со своей любимой тахты, сказал: «Ну, что? Нажился? Чайник поставь?». Ценность решения. Твое решение – пожалуйста. Только твоя шишка. Верните мне мои 20 лет с моими нынешними мозгами, и я бы, наверное, стал тем, кем надо стать. Не занимался бы в 55 лет самоедством», – поделился Домогаров.

Затем артист состоял в браке с Ириной Гугенковой, которая в 1989 году родила ему сына Александра. Сейчас Домогаров поддерживает связь с наследником, который, кстати, пошел по стопам отца – в киноиндустрию.

Третий брак актера с актрисой Натальей Громушкиной так же не увенчался успехом. Несмотря на кризис, актер не страдает от одиночества. По словам Александра, он хочет побыть наедине с собой.

«Не надо путать слово «одиночество» с сочетанием слов «хочу остаться один». Одиночество – это когда у тебя никого нет. А я здесь и пожалуйста, дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь», — заявил Домогаров.
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«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе фотографии
«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе фотографии
«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе фотографии
«Дайте мне побыть одному. Я хочу закрыть дверь»: Александр Домогаров рассказал о личностном кризисе фотографии
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