«Все это похоже на сумасшествие»: Памела Андерсон рассказала о своих романах

На днях американская актриса и фотомодель Памела Андерсон
дала интервью изданию The Daily Beast, прокомментировав приписываемые ей романы с Владимиром Путиным и Джулианом Ассанжем: «У меня такая бурная сексуальная жизнь! Она очень разнообразна! Каков мой типаж?
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«Все это похоже на сумасшествие. Забавно наблюдать за тем, как наши отношения ограничивают половым аспектом. Джулиан очень важный человек, которого нужно защищать. Привлечение к его фигуре любого внимания помогает ему оставаться в безопасности. Моя задача — показать людям, что он не робот, а человек, что он действительно многим жертвует ради всех нас. Он не бывает на солнце вот уже шесть лет. У него бледная кожа. Он не может обратиться к врачам за пределами посольства. А сейчас меня пугает, что его в любой момент могут выгнать оттуда
», - добавила Андерсон.
Кроме того, актриса заметила, что с Ассанжем ее связывают только дружеские отношения, а за романтику в ее жизни ответственен 32-летний французский футболист Адиль Рами - Андерсон даже приезжала в Россию, чтобы поддержать его во время полуфинального матча ЧМ-2018.
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