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Яндекс.Навигатор заговорит голосом Ольги Бузовой

17 июля
2018 год

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17 июля 2018
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова подарила свой голос GPS-навигатору «Яндекса». Уже с августа 2018 года поклонники смогут не только слышать песни артистки из радиоприемника, но и выстраивать маршрут с её помощью.

Яндекс.Навигатор заговорит голосом Ольги Бузовой

Запись на студии более 100 фраз для сервиса заняла порядка четырех часов. При этом некоторые стандартные реплики навигатора были заменены в соответствии с персоной, которая их озвучивает. Например, предложение «Найден новый маршрут» из уст Бузовой будет звучать как «Люди не верили, но я нашла маршрут короче» - здесь используется строчка одного из треков певицы.

Ранее Яндекс.Навигатор уже научили разговаривать голосами Фёдора Бондарчука, Василия Уткина, Гарика Харламова и Басты. Ольга Бузова станет первым звездным женским голосом сервиса.
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