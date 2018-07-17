Яндекс.Навигатор заговорит голосом Ольги Бузовой

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова
подарила свой голос GPS-навигатору «Яндекса». Уже с августа 2018 года поклонники смогут не только слышать песни артистки из радиоприемника, но и выстраивать маршрут с её помощью.
Запись на студии более 100 фраз для сервиса заняла порядка четырех часов. При этом некоторые стандартные реплики навигатора были заменены в соответствии с персоной, которая их озвучивает. Например, предложение «Найден новый маршрут» из уст Бузовой будет звучать как «Люди не верили, но я нашла маршрут короче» - здесь используется строчка одного из треков певицы.
Ранее Яндекс.Навигатор уже научили разговаривать голосами Фёдора Бондарчука
, Василия Уткина
, Гарика Харламова
и Басты
. Ольга Бузова станет первым звездным женским голосом сервиса.
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