Джонни Депп договорился со своими менеджерами

Голливудский актер Джонни Депп
наконец-то пришел к мирному соглашению со своими менеджерами. По сообщению Variety, судебное заседание по взысканию денежных средств с Деппа, которое было назначено на 15 августа, не состоится.
«Джонни рад, что урегулировал спор с The Management Group. Иск, поданный им против TMG, стал доказательством того, что Депп намерен предпринимать решительные действия для защиты своей репутации, интересов семьи и карьеры
», - рассказал адвокат актера Адам Вальдман.
Спор актера с менеджерами длился с 2017 года, когда Депп заявил, что его менеджеры незаконно растратили большую часть его средств. TMG же подали ответный иск, обвинив Джонни в чрезмерно разгульном образе жизни.
Теперь Джонни Депп сможет бросить все силы на завершение работы над картиной «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
, премьера которой состоится в ноябре 2018 года. При этом впереди его ждет еще одно разбирательство: менеджер по локациям Грэг Брукс, работавший с актером над фильмом «Город лжи», подал на него судебный иск за избиение и унижение
.
обсуждение >>