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Джонни Депп договорился со своими менеджерами

17 июля
2018 год

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17 июля 2018
Голливудский актер Джонни Депп наконец-то пришел к мирному соглашению со своими менеджерами. По сообщению Variety, судебное заседание по взысканию денежных средств с Деппа, которое было назначено на 15 августа, не состоится.

Джонни Депп договорился со своими менеджерами

«Джонни рад, что урегулировал спор с The Management Group. Иск, поданный им против TMG, стал доказательством того, что Депп намерен предпринимать решительные действия для защиты своей репутации, интересов семьи и карьеры», - рассказал адвокат актера Адам Вальдман.

Спор актера с менеджерами длился с 2017 года, когда Депп заявил, что его менеджеры незаконно растратили большую часть его средств. TMG же подали ответный иск, обвинив Джонни в чрезмерно разгульном образе жизни.

Теперь Джонни Депп сможет бросить все силы на завершение работы над картиной «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», премьера которой состоится в ноябре 2018 года. При этом впереди его ждет еще одно разбирательство: менеджер по локациям Грэг Брукс, работавший с актером над фильмом «Город лжи», подал на него судебный иск за избиение и унижение.
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