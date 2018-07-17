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Жерар Депардье чуть не стал должником

17 июля
2018 год

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17 июля 2018
Французский актер Жерар Депардье, в 2013 году получивший российский паспорт и квартиры в Мордовии и в Чечне в придачу, попал в список налоговых должников.

Жерар Депардье чуть не стал должником

13 июня на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (УФНС) была опубликована информация об исполнительном производстве по взысканию задолженности в отношении Депардье. При этом через две недели разбирательство было прекращено, поскольку приставам не удалось отыскать ни самого актера, ни его квартиры в Саранске.

Позже руководительница УФНС России по Мордовии Светлана Вишнякова рассказала, что взыскание налогов с Депардье стало результатом ошибки его представителя: «Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная — это 1100 рублей. На сегодняшний момент все вопросы урегулированы. В принципе, ситуация сама собой разрешилась, задолженности нет».
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