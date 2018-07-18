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Сара Джессика Паркер прошлась в белье по Нью-Йорку

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
На днях американская актриса Сара Джессика Паркер снялась в рекламе нижнего белья. И, надо сказать, съемка получилась интересной: фотограф запечатлел звезду «Секса в большом городе» гуляющей по Нью-Йорку в пижаме, открывающей бюстгальтер.

Сара Джессика Паркер прошлась в белье по Нью-Йорку

Позже Паркер призналась, что даже такой смелый шаг не избавил ее от проблем с самооценкой. 53-летняя звезда рассказала журналистам, что часто чувствует неуверенность в себе, несмотря на то, что создает противоположное впечатление.

«Я пыталась бороться с этим, но сейчас думаю, что неуверенность в себе не так уж плоха. Это здорово - чувствовать, что тебе бросают вызов, быть нервной и неуверенной. Уверенность и неуверенность могут быть плодотворной комбинацией», - добавила актриса, отметив, что ношение хорошего нижнего белья - отличный способ поднять самооценку.
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Сара Джессика Паркер прошлась в белье по Нью-Йорку фотографии
Сара Джессика Паркер прошлась в белье по Нью-Йорку фотографии
Сара Джессика Паркер прошлась в белье по Нью-Йорку фотографии
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