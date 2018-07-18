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Актеры «Квартета И» не хотят ехать в Крым

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
17 июля один из создателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит в эфире радиостанции «Говорит Москва» признался, что коллектив не собирается выступать в Крыму, потому что из-за этого у артистов могут возникнуть проблемы на Украине - с подобным уже столкнулась актриса Нонна Гришаева.

Ростислав Хаит

«Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали "не приезжай, будет плохо". Нонна — человек активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон, — рассказал Хаит, - Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же я не буду ездить туда?»

Напомним, что летом 2017 года в Одессе был отменен спектакль с участием Нонны Гришаевой, которая посетила Крым годом ранее. А на днях Константин Хабенский оказался в списке «врагов народа Украины» из-за того, что принял участие в фестивале «Алые паруса» в крымском детском лагере «Артек».
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Актеры «Квартета И» не хотят ехать в Крым фотографии
Актеры «Квартета И» не хотят ехать в Крым фотографии
Актеры «Квартета И» не хотят ехать в Крым фотографии
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