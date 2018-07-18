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Арест Кирилла Серебренникова продлили до года

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении бюджетных средств, сообщает Интерфакс.

Арест Кирилла Серебренникова продлили до года

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 12 месяцев, то есть до 22 августа 2018 года», - огласила решение судья Наталия Дударь, отказавшая адвокатам режиссера в ходатайстве о залоге в размере 68 миллионов рублей за освобождение его из-под ареста.

Кроме того, до 19 сентября был продлен домашний арест бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

Серебренникова арестовали в августе 2017 года по делу о хищении бюджетных средств (68 миллионов рублей). В общей сложности из госбюджета было выделено 210 миллионов рублей на реализацию проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. На одном из заседаний по делу сумма предположительно похищенных средств возросла до 133 миллионов рублей.
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Арест Кирилла Серебренникова продлили до года фотографии
Арест Кирилла Серебренникова продлили до года фотографии
Арест Кирилла Серебренникова продлили до года фотографии
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