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Линдси Лохан хочет усыновить ребенка

18 июля
2018 год

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18 июля 2018
Голливудская актриса Линдси Лохан, в прошлом известная дебоширка и правонарушительница, решила остепениться и обзавестись детьми. Об этом она рассказала в интервью изданию Daily Mail.

Линдси Лохан хочет усыновить ребенка

«Я планирую усыновить малыша, - поделилась Линдси. - Некоторое время я провела в лагере сирийских беженцев в Турции. Там неожиданно поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу их спасти. Хотела бы двух или, может быть, четырех детей. Но пока не планирую создать собственную семью».

Кроме того, Лохан призналась, что наконец-то обрела внутренний покой и больше не боится оставаться в одиночестве: «Мне хорошо быть одной. Я устала от тусовок с парнями. Моя прежняя жизнь была похожа на цирк, фотографы следили за каждым моим шагом. Я очень нервничала из-за этого. У меня даже случались приступы аритмии. Мои последние отношения (актриса собиралась выйти замуж за сына российского миллиардера, Егора Тарабасова – прим. ред.) были ничем не лучше прежних увлечений. Началась «интоксикация» от этих отношений. У меня хватило сил их прекратить, после этого в моей жизни многое изменилось. Сейчас я общаюсь с друзьями и семьей».
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