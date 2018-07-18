Линдси Лохан хочет усыновить ребенка

Голливудская актриса Линдси Лохан
, в прошлом известная дебоширка и правонарушительница, решила остепениться и обзавестись детьми. Об этом она рассказала в интервью изданию Daily Mail
.
«Я планирую усыновить малыша
, - поделилась Линдси. - Некоторое время я провела в лагере сирийских беженцев в Турции. Там неожиданно поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу их спасти. Хотела бы двух или, может быть, четырех детей. Но пока не планирую создать собственную семью
».
Кроме того, Лохан призналась, что наконец-то обрела внутренний покой и больше не боится оставаться в одиночестве: «Мне хорошо быть одной. Я устала от тусовок с парнями. Моя прежняя жизнь была похожа на цирк, фотографы следили за каждым моим шагом. Я очень нервничала из-за этого. У меня даже случались приступы аритмии. Мои последние отношения
(актриса собиралась выйти замуж за сына российского миллиардера, Егора Тарабасова – прим. ред.) были ничем не лучше прежних увлечений. Началась «интоксикация» от этих отношений. У меня хватило сил их прекратить, после этого в моей жизни многое изменилось. Сейчас я общаюсь с друзьями и семьей
».
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