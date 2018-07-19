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«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре

19 июля
2018 год

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19 июля 2018
Недавно отметившая 80-летний юбилей советская и российская актриса Лия Ахеджакова дала интервью радио «Эхо Москвы». В программе «Культурный шок» артистка рассказала, как во время одного из первых спектаклей — «Квартира Коломбины» Романа Виктюка — ее освистали зрители.

«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре

«Половина зала свистело, зрители хлопали стульями, кричали «позор», а затем ушли, — вспоминает Лия Меджидовна. — Вторая половина осталась. Я пыталась за сцену удрать, но Виктюк каждый раз толкал — и я снова шла. Мы с Гариком Леонтьевым играли при свисте, при криках! И это было на Пасху. Я вышла со служебного входа, и там стояла толпа. Мне говорили: «Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса. Как вы можете такое играть?»

Звезда советского кино считает, что публика просто не смогла понять смысла, заложенного в пьесе Людмилы Петрушевской, и поэтому отреагировала негативно. Однако именно этот спектакль в конечном счете стал знаковым для театра того времени.

«Прошло четыре-три сезона, и начался аврал, на этот спектакль нельзя было попасть, — говорит Ахеджакова. — Но в то время, я еще помню, что мы играли «Стену» Саши Галина, я выходила из зала, и меня чуть не прибили зрители. Я попозже выходила, минут через тридцать. Меня поймали. Это был шефский спектакль. Не били, но достали так! Кто-то все время меня дергал. Понимаете, я еле вырвалась на сцену. И тоже свистели, свистели».
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«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре фотографии
«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре фотографии
«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре фотографии
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