«Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса»: Лия Ахеджакова о работе в театре

Недавно отметившая 80-летний юбилей
советская и российская актриса Лия Ахеджакова
дала интервью радио «Эхо Москвы». В программе «Культурный шок» артистка рассказала, как во время одного из первых спектаклей — «Квартира Коломбины» Романа Виктюка
— ее освистали зрители.
«Половина зала свистело, зрители хлопали стульями, кричали «позор», а затем ушли
, — вспоминает Лия Меджидовна. — Вторая половина осталась. Я пыталась за сцену удрать, но Виктюк каждый раз толкал — и я снова шла. Мы с Гариком Леонтьевым играли при свисте, при криках! И это было на Пасху. Я вышла со служебного входа, и там стояла толпа. Мне говорили: «Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса. Как вы можете такое играть?»
Звезда советского кино считает, что публика просто не смогла понять смысла, заложенного в пьесе Людмилы Петрушевской
, и поэтому отреагировала негативно. Однако именно этот спектакль в конечном счете стал знаковым для театра того времени.
«Прошло четыре-три сезона, и начался аврал, на этот спектакль нельзя было попасть,
— говорит Ахеджакова. — Но в то время, я еще помню, что мы играли «Стену» Саши Галина, я выходила из зала, и меня чуть не прибили зрители. Я попозже выходила, минут через тридцать. Меня поймали. Это был шефский спектакль. Не били, но достали так! Кто-то все время меня дергал. Понимаете, я еле вырвалась на сцену. И тоже свистели, свистели».
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