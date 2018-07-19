Джессика Бил потеряла ресторан

Голливудская актриса Джессика Бил
, известная по ролям в фильмах «Лёгкое поведение»
, «Иллюзионист»
, «Команда "А"»
и других, в instagram-аккаунте сообщила о закрытии своего ресторана Au Fudge.
«Сегодня наш последний день работы
, - написала Джессика. - Мы будем доступны для частных мероприятий, но ресторан больше не будет открыт для посещения. Мы гордимся местом, которое создали для взрослых и детей. Пока что это конец эры, но может стать началом новой главы. Спасибо всем за поддержку
».
Заняться бизнесом американка решила два года назад, придумав концепцию ресторана с разнообразным детским меню. Заведение также было приспособлено для проведения семейных праздников. В сентябре 2017 года в прессе появилась информация о том, что Бил судится со своими бывшими сотрудниками из-за 500 тыс долларов, которые она им задолжала. Тогда конфликтующим сторонам удалось договориться.
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