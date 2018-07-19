Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джессика Бил потеряла ресторан

19 июля
2018 год

Лайфстайл >>
19 июля 2018
Голливудская актриса Джессика Бил, известная по ролям в фильмах «Лёгкое поведение», «Иллюзионист», «Команда "А"» и других, в instagram-аккаунте сообщила о закрытии своего ресторана Au Fudge.

Джессика Бил потеряла ресторан

«Сегодня наш последний день работы, - написала Джессика. - Мы будем доступны для частных мероприятий, но ресторан больше не будет открыт для посещения. Мы гордимся местом, которое создали для взрослых и детей. Пока что это конец эры, но может стать началом новой главы. Спасибо всем за поддержку».

Заняться бизнесом американка решила два года назад, придумав концепцию ресторана с разнообразным детским меню. Заведение также было приспособлено для проведения семейных праздников. В сентябре 2017 года в прессе появилась информация о том, что Бил судится со своими бывшими сотрудниками из-за 500 тыс долларов, которые она им задолжала. Тогда конфликтующим сторонам удалось договориться.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком
Поиск по меткам
бизнесденьги
персоны
Джессика Бил

фотографии >>
Джессика Бил потеряла ресторан фотографии
Джессика Бил потеряла ресторан фотографии
Джессика Бил потеряла ресторан фотографии
Джессика Бил потеряла ресторан фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владислав Жуковский
17 июля ушёл из жизни актёр Владислав Жуковский.
Иосиф Лагидзе
14 июля ушёл из жизни актёр Иосиф Лагидзе.
Юлия Волхонская
13 июля ушла из жизни продюсер Юлия Волхонская.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Игорь Николаев
Сергей Пиотровский
Максим Разуваев
Евгений Серов
Вера Сотникова
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Робер Дальбан
Бенедикт Камбербэтч
Джаред Падалеки
Кемпбелл Скотт
Саид Тахмауи
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью