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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу

19 июля
2018 год

Лайфстайл >>
19 июля 2018
Невесёлые новости пришли с брачных голливудских полей: звёздная парочка Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили повременить со свадьбой. Австралийский журнал OK! со ссылкой на источник сообщил, что в отношениях влюбленных наступила черная полоса из-за разногласий по поводу детей: Лиам уже готов завести потомство, а Майли ещё нет.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу

«Он больше не хочет откладывать вопрос появления детей, а Майли не собирается с этим торопиться, - рассказал источник, - Все происходящее разбило Лиаму сердце. Сайрус снова отложила свадьбу, а Хемсворт устал от этого. В последние месяцы они не ладят. На самом деле Майли никогда не хотела замуж. Это было очевидно всем, кроме Лиама. Теперь он чувствует себя идиотом».

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2011 году. Тогда пара тоже собиралась сыграть свадьбу, но уже через год они расстались. Снова актёры сошлись уже в 2016 и с тех пор всё никак не могут пожениться.
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу фотографии
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу фотографии
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу фотографии
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу фотографии
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