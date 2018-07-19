Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу

Невесёлые новости пришли с брачных голливудских полей: звёздная парочка Майли Сайрус
и Лиам Хемсворт
решили повременить со свадьбой. Австралийский журнал OK! со ссылкой на источник сообщил, что в отношениях влюбленных наступила черная полоса из-за разногласий по поводу детей: Лиам уже готов завести потомство, а Майли ещё нет.
«Он больше не хочет откладывать вопрос появления детей, а Майли не собирается с этим торопиться
, - рассказал источник, - Все происходящее разбило Лиаму сердце. Сайрус снова отложила свадьбу, а Хемсворт устал от этого. В последние месяцы они не ладят. На самом деле Майли никогда не хотела замуж. Это было очевидно всем, кроме Лиама. Теперь он чувствует себя идиотом»
.
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2011 году. Тогда пара тоже собиралась сыграть свадьбу, но уже через год они расстались. Снова актёры сошлись уже в 2016 и с тех пор всё никак не могут пожениться.
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