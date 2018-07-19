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Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации

19 июля
2018 год

Лайфстайл >>
19 июля 2018
С тех пор, как появилась информация, что в сиквеле «Фантастических тварей» появится молодой Альбус Дамблдор, не утихает дискуссия о том, будет ли ориентация героя гомосексуальной. Режиссер фильма Дэвид Йейтс в начале года заявил, что этот вопрос открыто затрагиваться в картине не будет. Теперь по поводу предпочтений Дамблдора высказался и исполнитель роли профессора Джуд Лоу.

Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации

«Несколько лет назад Джоан Роулинг сообщила, что Дамблдор — гей, - рассказал актёр, - Я сам задал ей вопрос об этом, и она мне ответила: "Да, он гей". Но, как и в отношении людей, сексуальность не определяет личность. Дамблдор многогранен. У меня возник вопрос о том, как его ориентация отразится в фильме. Но ведь речь идет лишь о втором фильме из серии "Фантастических тварей". Один из талантов Джо — постепенное раскрытие персонажей. В нашей картине мы только начинаем знакомиться с молодым Альбусом. Очевидно, многое предстоит о нем рассказать в будущем. Рассказывать все сразу мы не собираемся».

Судя по всему, ответа на главный вопрос придется ждать как минимум до третьего фильма франшизы. Сама Роулинг отмечала, что Дамблдор был влюблён в своего главного врага - Геллерта Гриндевальда, роль которого исполняет Джонни Депп.
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Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации фотографии
Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации фотографии
Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации фотографии
Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации фотографии
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