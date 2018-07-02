Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге

Как известно, вчера Россия впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Актер и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров
под впечатлением от игры сборной России в матче с Испанией написал небольшое стихотворение, которое быстро разлетелось по сети.
Свое произведение Шнур посвятил вратарю нашей сборной Игорю Акинфееву
и его «ноге бога», которой он отбил решающий мяч в серии пенальти.
Музыкант опубликовал в Инстаграме
фотографию, где лицо Акинфеева прикреплено к православной иконе, и написал:
«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!»
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