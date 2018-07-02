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Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге

2 июля
2018 год

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2 июля 2018
Как известно, вчера Россия впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Актер и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров под впечатлением от игры сборной России в матче с Испанией написал небольшое стихотворение, которое быстро разлетелось по сети.

Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге

Свое произведение Шнур посвятил вратарю нашей сборной Игорю Акинфееву и его «ноге бога», которой он отбил решающий мяч в серии пенальти.

Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге

Музыкант опубликовал в Инстаграме фотографию, где лицо Акинфеева прикреплено к православной иконе, и написал:

«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!».
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Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге фотографии
Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге фотографии
Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге фотографии
Сергей Шнуров написал оду Акинфееву и его ноге фотографии
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