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Михаил Боярский забыл на сцене слова, узнав о победе России над Испанией

2 июля
2018 год

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2 июля 2018
Вчера сборная России по футболу одержала победу над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Как раз во время серии пенальти у ярого футбольного фаната Михаила Боярского начался спектакль. А когда ему сообщили о победе нашей сборной, он прямо на сцене забыл слова.

Михаил Боярский забыл на сцене слова, узнав о победе России над Испанией

В том, что актер буквально онемел от этой новости, он признался сам. Оказывается, перед выходом на сцену он почти досмотрел матч.

«Посмотрел первый, второй таймы, даже чуть не до конца дополнительное время. И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" - и у меня белый лист. Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю», - поделился Боярский.

По словам артиста, в тот момент он испытал почти то же самое, что и наши футболисты на поле. И дал слово больше не выступать во время матчей с участием российской сборной.

«Либо надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно».
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Михаил Боярский забыл на сцене слова, узнав о победе России над Испанией фотографии
Михаил Боярский забыл на сцене слова, узнав о победе России над Испанией фотографии
Михаил Боярский забыл на сцене слова, узнав о победе России над Испанией фотографии
Михаил Боярский забыл на сцене слова, узнав о победе России над Испанией фотографии
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