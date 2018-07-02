45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж

Спустя четыре года после расставания с Джонни Деппом
французская актриса Ванесса Паради
вышла замуж. Ее избранником стал французский режиссер Самюэль Беншетри
.
Ванесса и Самюэль познакомились в 2015 году на съемках фильма «Собака»
. А осенью 2017-го режиссер сделал ей предложение.
Церемония состоялась 30 июня в Сен-Симоне. Звездная пара сыграла свадьбу «под шумок», ведь как раз в этот день французская сборная боролась за победу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
«Пока вся Франция, затаив дыхание, следила за игрой сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, Ванесса Паради и Самюэль Беншетри играли свадьбу. Шла 60-я минута матча, а Ванесса вошла в здание городской ратуши. Через тридцать минут, когда все французы праздновали победу над аргентинцами, Паради и Беншетри были уже женаты!»
, – пишет издание «Le Parisien».
На двоих у молодоженов четверо детей от предыдущих браков. У Ванессы – 19-летняя дочь Лили-Роуз
, которая, кстати, присутствовала на торжестве, и 16-летний сын Джек. Самюэль же воспитывает 20-летнего сына Жюля и 11-летнюю дочь Соль.
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