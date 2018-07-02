Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

Постоянного ведущего шоу «Слава Богу, ты пришел!» на СТС Михаила Шаца
заменит недавно сменивший место работы Сергей Светлаков
. Передача не выходила в эфир восемь лет, и теперь телеканал СТС планирует ее грандиозное возвращение.
Новым креативным продюсером шоу стал так же покинувший телеканал ТНТ Александр Незлобин
. С 1 июля они с Светлаковым официально начали работать на СТС.
Обновленное юмористическое шоу «Слава Богу, ты пришел!» выйдет в эфир уже осенью этого года. Правила те же: в каждом выпуске «звездная четверка» участвует в импровизациях, подготовленных создателями проекта.
Ведущий является еще и судьей: в кульминационный момент он нажимает на красную кнопку – дает сигнал о завершении импровизации. В результате Светлакову предстоит выбрать победителя.
«Постараюсь делать это максимально объективно. Конечно, взятки буду брать, но судить обещаю честно»
, - шутит Сергей насчет своей новой должности.
Генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов
рассказал, что руководство канала постоянно стремится расширить линейку программ зачастую именно с помощью брендов, сделавших СТС узнаваемым.
«И один из таких брендов – «Слава Богу, ты пришёл!». Все эти годы мы думали над перезапуском легендарного шоу, но только с приходом Сергея Светлакова и Александра Незлобина нам удалось найти для этого оптимальный формат. Уверен, что обновлённое шоу станет столь же любимым зрителями, как и его классические выпуски»
, - рассказал Муругов.
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