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Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

2 июля
2018 год

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2 июля 2018
Постоянного ведущего шоу «Слава Богу, ты пришел!» на СТС Михаила Шаца заменит недавно сменивший место работы Сергей Светлаков. Передача не выходила в эфир восемь лет, и теперь телеканал СТС планирует ее грандиозное возвращение.

Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

Новым креативным продюсером шоу стал так же покинувший телеканал ТНТ Александр Незлобин. С 1 июля они с Светлаковым официально начали работать на СТС.

Обновленное юмористическое шоу «Слава Богу, ты пришел!» выйдет в эфир уже осенью этого года. Правила те же: в каждом выпуске «звездная четверка» участвует в импровизациях, подготовленных создателями проекта.

Ведущий является еще и судьей: в кульминационный момент он нажимает на красную кнопку – дает сигнал о завершении импровизации. В результате Светлакову предстоит выбрать победителя.

«Постараюсь делать это максимально объективно. Конечно, взятки буду брать, но судить обещаю честно», - шутит Сергей насчет своей новой должности.

Генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов рассказал, что руководство канала постоянно стремится расширить линейку программ зачастую именно с помощью брендов, сделавших СТС узнаваемым.

«И один из таких брендов – «Слава Богу, ты пришёл!». Все эти годы мы думали над перезапуском легендарного шоу, но только с приходом Сергея Светлакова и Александра Незлобина нам удалось найти для этого оптимальный формат. Уверен, что обновлённое шоу станет столь же любимым зрителями, как и его классические выпуски», - рассказал Муругов.
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Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Сергей Светлаков заменит Михаила Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
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№ 1
Jack-vorobei   3.07.2018 - 00:01
Ещё бы Хорошие шутки вернули. Классное шоу было. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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