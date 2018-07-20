Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

анонс

Поговорили о социофобии, карьере и мужчинах

Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

Звезда «Стражей Галактики» приедет на встречу фанатами

Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

Джонатан Рис Майерс извинился за инцидент в самолете

19 июля

Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации

Не своей, а Альбуса Дамблдора