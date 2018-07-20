Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

У ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой
и ее коллеги по передаче – свахи Розы Сябитовой
– разногласия случаются не только на съемочной площадке, но и в жизни. Так на этой неделе Гузеева и Сябитова поспорили насчет профессионализма их бывшей соведущей – астролога Василисы Володиной
. Переходов на личности избежать не удалось.
Несколько дней назад Лариса Гузеева написала в Фейсбуке: «телевизор случайным людям сносит голову»
, обращаясь к Василисе Володиной. В свою очередь Роза Сябитова вступилась за коллегу и раскрыла несколько нелицеприятных фактов из жизни Гузеевой.
«Про свежий конфликт, о котором меня многие спрашивают, сказать ничего не могу - может, он имел место быть, но я сижу себе за городом на стройке и никаких последних сплетен не знаю. Могу лишь сказать, что Лариса много врет на камеру. Помню, например, как в эфире она распиналась: мол, приходит домой после съемок и становится к плите - печет хлеб, пироги для семьи. Я ее послушала и подумала: «Наверное, я мать-ехидна, раз после работы в час ночи у меня единственное желание - лечь спать». Но однажды я ночью все-таки стала стряпать какие-то борщи. Не выспалась страшно! Рассказала про это Ларисе, та мне в ответ: «Роза, я все эти байки не для тебя рассказываю, а для зрителей, разумеется, ничего я не пеку и у плиты не стою!»
, - рассказала Сябитова журналистам.
К слову, у Гузеевой столкновения происходят не только с коллегами. Участники программы «Давай поженимся!» не раз заявляли о вседозволенности ведущей и ее провокациях. А полгода назад 12-летняя девочка призвала руководство Первого канала ликвидировать травлю участников передачи «Давай поженимся!» и закрыть передачу
.
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