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Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

20 июля
2018 год

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20 июля 2018
У ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой и ее коллеги по передаче – свахи Розы Сябитовой – разногласия случаются не только на съемочной площадке, но и в жизни. Так на этой неделе Гузеева и Сябитова поспорили насчет профессионализма их бывшей соведущей – астролога Василисы Володиной. Переходов на личности избежать не удалось.

Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

Несколько дней назад Лариса Гузеева написала в Фейсбуке: «телевизор случайным людям сносит голову», обращаясь к Василисе Володиной. В свою очередь Роза Сябитова вступилась за коллегу и раскрыла несколько нелицеприятных фактов из жизни Гузеевой.

«Про свежий конфликт, о котором меня многие спрашивают, сказать ничего не могу - может, он имел место быть, но я сижу себе за городом на стройке и никаких последних сплетен не знаю. Могу лишь сказать, что Лариса много врет на камеру. Помню, например, как в эфире она распиналась: мол, приходит домой после съемок и становится к плите - печет хлеб, пироги для семьи. Я ее послушала и подумала: «Наверное, я мать-ехидна, раз после работы в час ночи у меня единственное желание - лечь спать». Но однажды я ночью все-таки стала стряпать какие-то борщи. Не выспалась страшно! Рассказала про это Ларисе, та мне в ответ: «Роза, я все эти байки не для тебя рассказываю, а для зрителей, разумеется, ничего я не пеку и у плиты не стою!», - рассказала Сябитова журналистам.

Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

К слову, у Гузеевой столкновения происходят не только с коллегами. Участники программы «Давай поженимся!» не раз заявляли о вседозволенности ведущей и ее провокациях. А полгода назад 12-летняя девочка призвала руководство Первого канала ликвидировать травлю участников передачи «Давай поженимся!» и закрыть передачу.
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Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру фотографии
Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру фотографии
Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру фотографии
Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру фотографии
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