Джонатан Рис Майерс извинился за инцидент в самолете

Ирландский киноактер Джонатан Рис Майерс
на днях устроил скандал в самолете. Несколько дней назад пассажиры, которые летели тем же рейсом, что и Риc Майерс со своей женой Марой Лэйн, стали свидетелями их бурной ссоры. В эфире шоу Ларри Кинга
актер объяснил ситуацию и извинился за доставленные неудобства.
«Мы с женой были в пути с трех часов утра и возвращались из Перу в Лос-Анджелес. Возникли какие-то проблемы с билетами, но в конечном итоге нам все же удалось попасть в самолет. С нами был наш ребенок, у которого как раз резались зубы. В общем, все складывалось довольно печально»
, - рассказал Джонатан.
Рис Майерс также разъяснил причину семейного скандала. Актер повздорил с женой из-за алкоголя, с которым он уже много лет испытывает проблемы.
«Когда мы сели в самолет, моя жена вскоре уснула, а я решил заказать выпивку. Когда она узнала, что я это сделал, она сильно рассердилась, так как мне не следовало пить. Это никуда не годится, я очень долгое время вел трезвый образ жизни. Я понял свою ошибку и достал электронную сигарету. Сотрудники авиакомпании сказали мне, что на борту самолета нельзя курить, и я ее убрал»
.
В гостях у Кинга Джонатан извинился и заявил, что вынес для себя урок из этой ситуации.
«Это прекрасная возможность извиниться перед всеми, кого оскорбил этот инцидент. Я вернулся в нужное русло»
, - сказал он.
Кстати, жена Риса Майерса опередила его и извинилась уже на следующий день после инцидента. Она также объяснила, что ее супруг борется с зависимостью и в течение восьми месяцев не употреблял спиртное.
«Мы были в Южной Америке, где специально работали над проблемой гнева, который приводит к таким случаям. В таком состоянии он не понимает последствий своих действий. Джонатан приносит извинения всем, кто летел с нами вчера»
, - сказала Мара Лэйн.
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