Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

С 4 по 7 октября в Москве пройдет масштабный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2018. В этом году специальным гостем мероприятия станет звезда сериала «Ходячие мертвецы»
и дилогии «Стражи галактики» Майкл Рукер
.
В рамках фестиваля актер не только выступит на сцене, но и пообщается с фанатами. Все желающие смогут сфотографироваться с Рукером и даже получить от него автограф.
Майкл Рукер не единственный голливудский актер, решивший посетить Comic Con Russia. Ранее гостями фестиваля становились такие актеры, как Кристофер Ллойд
, Нейтан Филлион
, Рутгер Хауэр
, Миша Коллинз
и другие.
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