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Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

20 июля
2018 год

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20 июля 2018
С 4 по 7 октября в Москве пройдет масштабный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2018. В этом году специальным гостем мероприятия станет звезда сериала «Ходячие мертвецы» и дилогии «Стражи галактики» Майкл Рукер.

Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

В рамках фестиваля актер не только выступит на сцене, но и пообщается с фанатами. Все желающие смогут сфотографироваться с Рукером и даже получить от него автограф.

Майкл Рукер не единственный голливудский актер, решивший посетить Comic Con Russia. Ранее гостями фестиваля становились такие актеры, как Кристофер Ллойд, Нейтан Филлион, Рутгер Хауэр, Миша Коллинз и другие.
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Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia фотографии
Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia фотографии
Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia фотографии
Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia фотографии
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