Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

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Поговорили о социофобии, карьере и мужчинах

Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

Джонатан Рис Майерс извинился за инцидент в самолете

Ведущие шоу «Давай поженимся!» снова поскандалили

Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

19 июля

Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации

Не своей, а Альбуса Дамблдора