Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

анонс

Звезда «Стражей Галактики» приедет на встречу фанатами

Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

Джонатан Рис Майерс извинился за инцидент в самолете

Ведущие шоу «Давай поженимся!» снова поскандалили

Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

19 июля

Джуд Лоу рассказал о сексуальной ориентации

Не своей, а Альбуса Дамблдора