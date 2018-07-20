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Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

20 июля
2018 год

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20 июля 2018
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская дала интервью порталу «Вокруг.тв», где рассказала о своей социофобии, о том, как стала ведущей передачи «Ревизорро», и о самом большом разочаровании в жизни. Кстати, полгода назад Самбурская заявила о прекращении любого взаимодействия с журналистами. И вот спустя полгода актриса снова делится откровениями.

Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

В начале беседы она в двух словах объяснила, почему на долгое время отказалась от общения с журналистами.

«Самое главное для меня - это комфорт. Чтобы меня не дергали, чтобы не пытались влезть ко мне в душу глубоко», - призналась Настасья.

Также Самбурская поведала о своей социофобии.

«Я сама лично призналась, что я социофоб. Ничего такого странного в этом нет. Единственное, что я не могу понять - как я выбрала такую профессию. Профессию, которая подразумевает огромное количество времени общения с людьми. Я выходила всегда, боялась. Но почему-то через страх меня туда тянуло и тянет до сих пор».

Не так давно актриса начала заниматься музыкальным творчеством и написала несколько песен, которые в одночасье стали популярными. В интервью Настасья поделилась впечатлениями от шоу-бизнеса.

«Когда я выходила на сцену, я чувствовала себя категорически неуютно, как и всегда. Но уютнее мне и не становилось потому, что я немножечко не в своем жанре работаю. Мне не нравится попса. Я не люблю петь под фонограмму. И мне очень нравятся песни 20-х годов, как оказалось. Когда я это начинаю петь, все, кто меня знает, говорят, что я преображаюсь в этот момент, потому что я в это проникаю», - рассказала она.

Как известно, Самбурская ведет активную жизнь в соцсетях, а в частности – в Инстаграме. Однако, по словам Настасьи, ей трудно терпеть большое количество критики в свой адрес. Поэтому она создала рубрику «Доска позора», где в ответ на замечания подписчиков пишет им свои замечания.

«Это просто слова людей несостоявшихся, не разбирающихся, как правило, в вопросе. То есть они приходят - допустим, девушки, у которых одно платье на выход, почему-то считают, что мне нужно сообщить о том, что мне мое не идет, а у меня много платьев. И, наверное, имея много платьев, ты уже больше разбираешься, нежели девушка, у которой одно - ситцевое. Я не собираюсь это дело прекращать», - заявила актриса.

Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

Осенью прошлого года Настасья стала ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». В интервью она рассказала, как попала в этот проект.

«Я просто сделала пару забавных роликов на тему «Ревизорро», и мне позвонили с телеканала «Пятница». Они сказали, что не смогли выбрать ведущего по итогам школы «Ревизорро», и они почему-то предложили мне. Потому что я еще любитель поорать, поотстаивать свою правоту», - поделилась Самбурская.

«Я была категорически рада, потому что это интересно. Интересно, но, конечно, страшно. Страшно, когда на четвертый день съемок на съемочную группу налетел мужчина, всех побил. Меня не побил. Я решила даже уходить, но потом поняла, что мне не прилетело, что все-таки есть охранник, который защищает».

Актриса призналась, что мечтает сыграть вместе с Томом Харди.

«У меня прям мечта такая - одна из неосуществленных. Вертолет и Том Харди».

Самбурская рассказала о своих театральных проектах и о съемках второго сезона программы «Ревизорро».

«В августе у меня начинается театр, открывается сезон. У меня четыре спектакля. Я буду репетировать с очень известным артистом, с известным режиссером. Мы приступаем сейчас к съемкам второго сезона «Ревизорро», поэтому надеюсь, что он выйдет где-то, наверное, в сентябре», - поведала Настасья.

Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

С личной жизнью у актрисы все не так удачно. В свой 31 год она еще не замужем, однако имеет желание завести семью. В ноябре прошлого года у Самбурской уже была свадьба, но через три месяца брак распался. Однако Настасья считает, что все еще впереди.

«Мне астролог сказала, что в 2019 году я познакомлюсь со своим будущим мужем. И в 2020, вроде как, за него замуж выйду. Так что, ждем».

В завершение интервью Самбурская рассказала историю из жизни, из-за которой она разочаровалась в мужчинах.

«Мне безумно нравился артист. И вдруг появились эти социальные сети. Я, значит, с этим своим любимым артистом познакомилась там. Поскольку я была молодая, красивая, горячая и училась в театральном, он на меня отреагировал. И вот этот вот человек приезжает, во-первых, в состоянии легкого наркотического опьянения, а во-вторых, на дико грязной машине. Мы пошли кофе попить, и он мне начал тут какие-то вопросы задавать – самоутверждаться за мой счет. А мне 19 лет, я этого в принципе знать не могу. И вот это было для меня самое большое разочарование, и больше я с ним не пересекалась и очень надеюсь, что не пересекусь», - поведала артистка.
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Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами фотографии
Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами фотографии
Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами фотографии
Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами фотографии
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