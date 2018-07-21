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Джеймс Ганн дошутился до увольнения

21 июля
2018 год

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21 июля 2018
Голливудский режиссер Джеймс Ганн, написавший и снявший два фильма серии «Стражи галактики», уволен со съемок третьей ленты. Об этом сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн.

Причиной послужили провокационные высказывания Ганна в Twitter, где он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. «Лучшее в изнасиловании — это когда тебя перестают насиловать и ты такой: „Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!“», - гласит один из твитов.

Джеймс Ганн дошутился до увольнения

Внимание на посты режиссера обратил ультраправый писатель Майк Сернович, ранее продвигавший теорию заговора о том, что Хиллари Клинтон и ее окружение входят в тайную организацию педофилов. Он долгое время пытался добиться того, чтобы Ганна уволили, обращаясь к представителям компании Disney. Наконец, они его услышали.

«Оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в Twitter, не поддаются никаким объяснениям и не совместимы с ценностями нашей студии. Мы разорвали наши деловые отношения с ним [Ганном]», — заявил Алан Хорн.

Джеймс Ганн, в свою очередь, извинился, стер оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт (правда, ненадолго).

«Многие люди, наблюдающие за моей карьерой, знают, как я начинал. Я считал себя провокатором, снимал фильмы и публиковал шутки, которые бы назвали возмутительными и непозволительными. Я неоднократно говорил, что вырос как личность, это относится к моей работе и юмору тоже», — отметил режиссер.

Несмотря на публичные извинения, Ганну не удалось сохранить за собой пост режиссера третьей части «Стражей галактики». О том, кто займёт его место, пока не сообщается.
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Джеймс Ганн дошутился до увольнения фотографии
Джеймс Ганн дошутился до увольнения фотографии
Джеймс Ганн дошутился до увольнения фотографии
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