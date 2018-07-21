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Виновный в гибели Натали Вуд будет наказан

21 июля
2018 год

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21 июля 2018
Имя голливудской актрисы российского происхождения Натали Вуд («Вестсайдская история»), скончавшейся в 1981 году при загадочных обстоятельствах, вновь у всех на слуху: полиция снова изучила снимки ее тела и пришла к выводу, что травмы, в результате которых наступила смерть, были нанесены человеком, а не получены в результате падения с яхты в воду, как сообщалось ранее.

Натали Вуд и Роберт Вагнер

По официальной версии, Вуд отправилась на прогулку на яхте вместе со своим мужем Робертом Вагнером и его другом, актером Кристофером Уокеном. Ночью она вышла на палубу, упала за борт и утонула, поэтому ее гибель была признана несчастным случаем. При этом несколько лет назад капитан яхты Деннис Даверн заявил, что слышал, как Вагнер обвинял жену в симпатии к Уокену. Также он добавил, что той ночью с палубы доносились звуки борьбы.

Следователи рассказали, что недавно нашлись еще два человека, готовые подтвердить слова Даверна, поэтому главным подозреваемым в убийстве Натали Вуд становится её муж. Представители закона уверены, что им удастся доказать его вину и наказать за содеянное, несмотря на то, что это дело тянется уже около 40 лет.
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Виновный в гибели Натали Вуд будет наказан фотографии
Виновный в гибели Натали Вуд будет наказан фотографии
Виновный в гибели Натали Вуд будет наказан фотографии
Виновный в гибели Натали Вуд будет наказан фотографии
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