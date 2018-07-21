Орландо Блум о Кэти Перри: «Я очень её люблю»

41-летний актёр Орландо Блум
начал встречаться с популярной певицей Кэти Перри
ещё в январе 2016-го года, однако до сей поры он ни разу не давал интервью о своих новых отношениях. Наконец, Блум решил прервать молчание и сразу заявил, что очень любит свою девушку, несмотря на то, что они очень разные.
«Для меня это было довольно странно, особенно поначалу,
- признался актёр. - Кэти - потрясающая женщина, но она не совсем из моей демографической группы - я ее немного старше. К тому же, к началу нашего романа, я был далек от музыкального мира и очень мало знал о ней самой. Для меня такой поворот событий стал полным сюрпризом. Но ведь мы не выбираем, в кого нам влюбляться... Так случилось, и теперь мы очень близки. Хотя нам приходится сейчас очень непросто: она активно гастролирует, а я занят в театральном спектакле. Но я испытываю по отношению к Кэти глубочайшее уважение и очень ее люблю...»
.
Кроме того, Орландо добавил, что хочет от Перри детей. К слову, у Блума уже есть 7-летний сын от брака с моделью Мирандой Керр
, который распался в 2013 году.
обсуждение >>