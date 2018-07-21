Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт и Мерил Стрип

Текущая неделя открылась мировой премьерой мюзикла «Mamma Mia! 2»
в Лондоне. Самый первый показ, разумеется, посетили исполнители главных ролей: Мерил Стрип
, Лили Джеймс
, Пирс Броснан
, Аманда Сейфред
, Колин Фёрт
, Энди Гарсия
и Шер
. Среди гостей также были замечены Том Хэнкс
и Рита Уилсон
. Российская премьера картины состоится 16 августа 2018 года.
Российская кинонеделя ознаменовалась открытием московского Strelka Film Festival. 19 июля на вечеринку на «Стрелке» собрались представили киноиндустрии и шоу-бизнеса, среди которых оказались Ксения Кутепова
, Маруся Зыкова
, Ольга Ломоносова
, Ксения Раппопорт
, Григорий Добрыгин
, Муся Тотибадзе
и многие другие. Фестиваль продлится по 29 июля.
19 июля в Москве прошла коктейльная вечеринка «Glamour. Начало», приуроченная к вручению ежегодной премии «Женщина года — 2018» по версии журнала. Мероприятие посетили обладатели наград прошлых лет, номинанты этого года и просто друзья издания: Иван Телегин
, Пелагея
, Ляйсан Утяшева
, Марина Жигалова-Озкан
, Регина Тодоренко
, Влад Топалов
, Сабина Ахмедова
, Ирина Старшенбаум
, Юлия Хлынина
и другие.
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