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Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт и Мерил Стрип

21 июля
2018 год

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21 июля 2018
Текущая неделя открылась мировой премьерой мюзикла «Mamma Mia! 2» в Лондоне. Самый первый показ, разумеется, посетили исполнители главных ролей: Мерил Стрип, Лили Джеймс, Пирс Броснан, Аманда Сейфред, Колин Фёрт, Энди Гарсия и Шер. Среди гостей также были замечены Том Хэнкс и Рита Уилсон. Российская премьера картины состоится 16 августа 2018 года.

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Колин Фёрт с супругой
Лили Джеймс
Мерил Стрип
Аманда Сейфред
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Шер
Энди Гарсиа

Российская кинонеделя ознаменовалась открытием московского Strelka Film Festival. 19 июля на вечеринку на «Стрелке» собрались представили киноиндустрии и шоу-бизнеса, среди которых оказались Ксения Кутепова, Маруся Зыкова, Ольга Ломоносова, Ксения Раппопорт, Григорий Добрыгин, Муся Тотибадзе и многие другие. Фестиваль продлится по 29 июля.

Григорий Добрыгин и Муся Тотибадзе
Ксения Кутепова
Ксения Раппопорт
Маруся Зыкова
Ольга Ломоносова

19 июля в Москве прошла коктейльная вечеринка «Glamour. Начало», приуроченная к вручению ежегодной премии «Женщина года — 2018» по версии журнала. Мероприятие посетили обладатели наград прошлых лет, номинанты этого года и просто друзья издания: Иван Телегин, Пелагея, Ляйсан Утяшева, Марина Жигалова-Озкан, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Сабина Ахмедова, Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и другие.

Ирина Старшенбаум
Юлия Хлынина
Сабина Ахмедова
Марина Жигалова-Озкан
Иван Телегин и Пелагея
Ляйсан Утяшева
Регина Тодоренко и Влад Топалов
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