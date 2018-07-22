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Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена

22 июля
2018 год

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22 июля 2018
Актриса Ирина Медведева, известная по скетч-шоу «6 кадров», недавно вышла замуж за французского бизнесмена по имени Гийом. Несмотря на то, что Ирина предпочитает не афишировать личную жизнь, она поделилась впечатлениями от свадьбы с изданием «7 дней».

Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена

По французской традиции свадьбу 35-летней актрисы и бизнесмена решили отметить на родине невесты. Венчание состоялось в Елоховском соборе в Москве.

«Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием», - призналась Медведева.

Ранее, в начале июля, пара зарегистрировала брак в столице Франции. Однако на это событие были приглашены лишь самые близкие люди.

Кстати, свою свадьбу Ирина продумала в русском стиле, чтобы показать родным жениха, как душевно в России отмечают праздники. Гости должны были одеться по-особенному, а встречали их цыгане с медведем и казаки.

«Мы выбрали ресторан в истинно русском стиле. Мы хотели, чтобы гости были одеты в стиле уходящей царской эпохи», — поделилась актриса.

Напомним, что ранее Медведева 2 года состояла в браке с певцом Русланом Алехно. После развода они сохранили дружеские отношения.
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Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена фотографии
Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена фотографии
Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена фотографии
Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена фотографии
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