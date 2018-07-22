Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена

Актриса Ирина Медведева
, известная по скетч-шоу «6 кадров», недавно вышла замуж за французского бизнесмена по имени Гийом. Несмотря на то, что Ирина предпочитает не афишировать личную жизнь, она поделилась впечатлениями от свадьбы с изданием «7 дней»
.
По французской традиции свадьбу 35-летней актрисы и бизнесмена решили отметить на родине невесты. Венчание состоялось в Елоховском соборе в Москве.
«Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием»
, - призналась Медведева.
Ранее, в начале июля, пара зарегистрировала брак в столице Франции. Однако на это событие были приглашены лишь самые близкие люди.
Кстати, свою свадьбу Ирина продумала в русском стиле, чтобы показать родным жениха, как душевно в России отмечают праздники. Гости должны были одеться по-особенному, а встречали их цыгане с медведем и казаки.
«Мы выбрали ресторан в истинно русском стиле. Мы хотели, чтобы гости были одеты в стиле уходящей царской эпохи»
, — поделилась актриса.
Напомним, что ранее Медведева 2 года состояла в браке с певцом Русланом Алехно. После развода они сохранили дружеские отношения.
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