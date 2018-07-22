Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена

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Светская хроника за неделю

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт и Мерил Стрип

21 июля

Орландо Блум о Кэти Перри: «Я очень её люблю»

Актёр впервые высказался о своих отношениях с певицей