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Карина Разумовская тайно вышла замуж

22 июля
2018 год

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22 июля 2018
Актриса Карина Разумовская, известная по сериалу «Мажор», вышла замуж за 35-летнего Егора Бурдина, с которым она училась в школе. Поженились возлюбленные на закрытой церемонии.

Карина Разумовская тайно вышла замуж

Карина рассказала, что они с Егором встречались еще в школе. Однако, когда Разумовская и Бурдин поступили в университет, их пути разошлись. Она вышла замуж, он женился. Но эти браки не увенчались успехом. Спустя много лет они нашли друг друга в соцсети. И вот, влюбленные снова вместе.

Актриса призналась, что пара не планировала узаконивать свои отношение, но все решил случай. Однажды они гуляли по Санкт-Петербургу, забрели в ЗАГС и подали заявление.

«По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь - в общем, все по полной программе», - поделилась Карина в беседе с журналистами.
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Карина Разумовская тайно вышла замуж фотографии
Карина Разумовская тайно вышла замуж фотографии
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