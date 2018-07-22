Карина Разумовская тайно вышла замуж

Актриса Карина Разумовская
, известная по сериалу «Мажор»
, вышла замуж за 35-летнего Егора Бурдина, с которым она училась в школе. Поженились возлюбленные на закрытой церемонии.
Карина рассказала, что они с Егором встречались еще в школе. Однако, когда Разумовская и Бурдин поступили в университет, их пути разошлись. Она вышла замуж, он женился. Но эти браки не увенчались успехом. Спустя много лет они нашли друг друга в соцсети. И вот, влюбленные снова вместе.
Актриса призналась, что пара не планировала узаконивать свои отношение, но все решил случай. Однажды они гуляли по Санкт-Петербургу, забрели в ЗАГС и подали заявление.
«По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь - в общем, все по полной программе
», - поделилась Карина в беседе с журналистами.
обсуждение >>