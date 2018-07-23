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Уставший Харатьян разочаровал поклонников

23 июля
2018 год

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23 июля 2018
Режиссер и сценарист Светлана Дружинина опубликовала на своей страничке в Instagram фотопробы Дмитрия Харатьяна (Алексей Корсак), Александра Домогарова (Павел Горин) и Михаила Мамаева (Никита Оленев) для ленты «Гардемарины IV». Поклонники оригинальной серии фильмов были несколько разочарованы внешним видом актёров и оставили множество негативных комментариев под постами.

Дмитрий Харатьян

«Дмитрий Харатьян уже не тот... Потерял форму, жалко выглядит», «Домогаров и Харатьян так постарели... Может не стоит им сниматься? Мы запомним Корсака и Горина юными и отчаянными», «Несчастный Харатьян, он уже не выглядит, как прежде — это факт!», «Пенсионный возраст продлили и гардемаринам», «По-моему, Дмитрий Вадимович сильно устал». - пишут фанаты «Гардемаринов».

Дружинина, в свою очередь, пояснила, что помимо старой гвардии в новой картине, естественно, будут и молодые герои. Однако имена актёров, которые будут их играть, она сообщать не спешит: «Мне нужны юные-юные герои, 18-летние! Кастинг проведен. Совсем скоро я представлю вам наших героев». По словам режиссёра, пробовавшиеся в 2015 году Никита Пресняков и Аглая Шиловская за 3 прошедших года сильно повзрослели, поэтому не смогут принять участие в проекте.

Зато Светлана Сергеевна раскрыла подробности сюжета: «Упорная борьба за Крым порождает множество международных интриг вокруг российского престола. Как и прежде, Екатерина II призывает своих верных гардемаринов разорвать тайный узел заговора. Путем невероятных приключений – драк и погонь; при помощи мудрости, разума и ловкости молодого поколения гардемаринов - им удается выполнить тайное поручение государыни и в самый решительный момент сражения помочь полководцу Суворову одержать историческую победу!»

Премьера ленты предварительно намечена на 2019 год.
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