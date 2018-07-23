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Глена из «Трансформеров» подозревают в преступлении

23 июля
2018 год

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23 июля 2018
Правоохранительные органы подозревают Энтони Андерсона в причастности к преступлению: в отношении 47-летнего американского актёра было подано заявление о нападении на женщину. Пострадавшая утверждает, что он напал на неё во время деловой встречи. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Глена из «Трансформеров» подозревают в преступлении

В полиции рассказали, что теперь актёр значится подозреваемым, и сейчас проводятся все необходимые мероприятия для расследования этого дела. Представитель Андерсона, в свою очередь, заявил, что актёр отвергает все обвинения в свой адрес. Кроме того, власти ещё не связывались ни с Андерсоном, ни с его законными представителями. «К сожалению, любой может подать заявление, вне зависимости от того, сколько в нем правды», — добавил он.

Энтони Андерсон известен зрителям по ролям в фильмах «Трансформеры», «Крик 4», «Дом большой мамочки», «Очень страшное кино 3», «Я, снова я и Ирэн» и других. Он является лауреатом премии «Image Awards» в категории «Лучший актёр комедийного сериала» («Черная комедия») и номинантом на премии «Эмми» и «Золотой глобус».
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Глена из «Трансформеров» подозревают в преступлении фотографии
Глена из «Трансформеров» подозревают в преступлении фотографии
Глена из «Трансформеров» подозревают в преступлении фотографии
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