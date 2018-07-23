Глена из «Трансформеров» подозревают в преступлении

Правоохранительные органы подозревают Энтони Андерсона
в причастности к преступлению: в отношении 47-летнего американского актёра было подано заявление о нападении на женщину. Пострадавшая утверждает, что он напал на неё во время деловой встречи. Об этом сообщил телеканал ABC News.
В полиции рассказали, что теперь актёр значится подозреваемым, и сейчас проводятся все необходимые мероприятия для расследования этого дела. Представитель Андерсона, в свою очередь, заявил, что актёр отвергает все обвинения в свой адрес. Кроме того, власти ещё не связывались ни с Андерсоном, ни с его законными представителями. «К сожалению, любой может подать заявление, вне зависимости от того, сколько в нем правды
», — добавил он.
Энтони Андерсон известен зрителям по ролям в фильмах «Трансформеры»
, «Крик 4»
, «Дом большой мамочки»
, «Очень страшное кино 3»
, «Я, снова я и Ирэн»
и других. Он является лауреатом премии «Image Awards» в категории «Лучший актёр комедийного сериала» («Черная комедия»
) и номинантом на премии «Эмми» и «Золотой глобус».
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