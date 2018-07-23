Дмитрий Нагиев получил 4 млн рублей за свадьбу

Российский актёр и шоумен Дмитрий Нагиев выступил в качестве тамады на свадьбе, за что, по некоторым данным, ему заплатили 4 миллиона рублей.
фото: instagram.com/sofy_yummy/
Бракосочетание состоялось в Барнауле, столице Алтайского края. Счастливыми новобрачными оказались Мария, дочь заведующего отделением кардиологии краевой больницы скорой помощи Александра Тимофеева, и некий бизнесмен из Новокузнецка. Кроме Нагиева в этот вечер влюблённых и их гостей развлекали музыканты Доминик Джокер и Александр Серов. Об итоговой стоимости мероприятия остаётся только догадываться.
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