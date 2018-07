У Линдси Лохан появится своё телешоу

Американская актриса Линдси Лохан решила пойти по стопам популярного семейства Кардашьян и запустить своё собственного телешоу. Лохан уже подписала контракт с создателями Keeping Up With the Kardashians, студией Bunim/Murray Productions и с нетерпением ждёт начала съёмок, которые назначены на август нынешнего года.Хотя ещё совсем недавно Линдси обещала остепениться и усыновить ребёнка , главной темой реалити-шоу станет не создание семьи, а клубный бизнес: весь сюжет первого сезона будет построен вокруг работы клуба Лохан на греческом острове Миконос (Lohan Beach House Mykonos). Создатели планируют заполнить эфирное время безудержным весельем и безумными вечеринками со звёздными гостями. В финале первого сезона Линдси вместе со съёмочной группой покинет Грецию, чтобы выращивать клубную империю по всему миру.