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У Линдси Лохан появится своё телешоу

23 июля
2018 год

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23 июля 2018
Американская актриса Линдси Лохан решила пойти по стопам популярного семейства Кардашьян и запустить своё собственного телешоу. Лохан уже подписала контракт с создателями Keeping Up With the Kardashians, студией Bunim/Murray Productions и с нетерпением ждёт начала съёмок, которые назначены на август нынешнего года.

У Линдси Лохан появится своё телешоу

Хотя ещё совсем недавно Линдси обещала остепениться и усыновить ребёнка, главной темой реалити-шоу станет не создание семьи, а клубный бизнес: весь сюжет первого сезона будет построен вокруг работы клуба Лохан на греческом острове Миконос (Lohan Beach House Mykonos). Создатели планируют заполнить эфирное время безудержным весельем и безумными вечеринками со звёздными гостями. В финале первого сезона Линдси вместе со съёмочной группой покинет Грецию, чтобы выращивать клубную империю по всему миру.
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У Линдси Лохан появится своё телешоу фотографии
У Линдси Лохан появится своё телешоу фотографии
У Линдси Лохан появится своё телешоу фотографии
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