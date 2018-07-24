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«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна

24 июля
2018 год

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24 июля 2018
Актёры, исполняющие ведущие роли в серии фильмов «Стражи галактики», наконец, высказались по поводу увольнения Джеймса Ганна. Режиссёр готовился снимать третий фильм, однако недавно огласке были преданы его старые посты в Twitter с весьма оскорбительным содержанием.

Исполнитель роли Звёздного Лорда Крис Пратт прокомментировал ситуацию цитатой из Библии: «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Послание Иакова 1:19». А Зои Салдана, играющая зеленокожую красотку Гамору написала: «Не буду врать, выходные были непростые. Я беру паузу, чтобы не делать скоропалительных выводов. Хочу лишь, чтобы вы знали: я люблю ВСЕХ членов семьи "Стражей Галактики". И всегда буду». Таким образом актёры попытались сохранить нейтралитет и одновременно поддержать Ганна.

«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна

Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель), в свою очередь, заявил: «Джеймс Ганн — один из самых заботливых и добродушных людей, которых я когда-либо встречал. Он вежлив, добр и заботится о людях и животных. Он совершал ошибки. Мы все их делали. Я не согласен с тем, что с ним происходит сейчас». А Майкл Рукер (Йонду Удонта) в знак протеста против увольнения Ганна удалил свой аккаунт в Twitter со словами: «Этот аккаунт будет удален сегодня. Мы все очень устали и расстроены той чушью, которая происходит. Ни я, ни мой агент никогда больше не воспользуемся Twitter. Эта соцсеть отстой, и я больше не хочу иметь с ней ничего общего. Спасибо вам всем за добрые слова и поддержку».

Джеймса Ганна поддержали не только именитые актёры, но и преданные поклонники. Недовольные решением студии Disney, они создали петицию с просьбой позволить режиссёру снимать третьих «Стражей галактики». На данный момент под ней подписалось более 250 тысяч человек.
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«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна фотографии
«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна фотографии
«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна фотографии
«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна фотографии
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