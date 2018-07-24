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Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни

24 июля
2018 год

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24 июля 2018
На этой неделе американские таблоиды вовсю трубят о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли и жена Джорджа Клуни Амаль недолюбливают друг друга. А причина взаимной неприязни кроется в банальной женской зависти.

Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни

Как рассказал источник журнала «Star Magazine», всё началось с бракосочетания Джорджа и Амаль, куда вопреки имевшейся раньше информации пара Джоли-Питт была приглашена: «Брэд и Энджи были приглашены на торжество, и Питт лично подтвердил, что они с радостью приедут на праздник. Однако в последний момент Анджелина отказалась ехать. Ей захотелось продемонстрировать свою значимость и, чего уж там, унизить Амаль».

Столь странное отношение первой красавицы Голливуда к невесте Клуни информатор объяснил тем, что Анджелина не захотела уступать свои лавры гуманитарной активистки, поскольку Амаль является известным адвокатом и правозащитницей: «Она бы предпочла, чтобы Джордж остановил выбор на какой-нибудь заурядной красотке. Энджи видит в Амаль серьезную конкурентку. Она потратила много лет, чтобы избавиться от скандального имиджа и стать главным воплощением женственности и гуманизма в глазах общественности. С появлением Амаль она чувствует себя малобразованным аутсайдером».

По словам источника, Джордж и Амаль встали на сторону Питта, когда звёздная пара разошлась, и миссис Клуни называла Анджелину «безумной», когда та запретила мужу видеться с детьми. В ответ на это Джоли придумала для Амаль прозвище «плюс один» - словно она никто в Голливуде, и на все мероприятия её приглашают только из-за звёздного супруга.

Кроме того, говорят, что Анджелина пришла в ярость, когда узнала, что чету Клуни пригласили на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Теперь общие друзья поссорившихся леди вынуждены выбирать, с кем из красавиц им дружить дальше.
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Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни фотографии
Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни фотографии
Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни фотографии
Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни фотографии
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