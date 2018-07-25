Кристина Кузьмина во второй раз победила рак

Актриса Кристина Кузьмина
, известная по сериалам «Тайны следствия»
и «Улица»
, победила онкологию. Благодаря многочисленным операциям и курсам химиотерапии она снова будет жить полноценной жизнью.
Минувшей весной актриса призналась, что уже почти год борется с раком. Однако болезнь не заставила Кристину оставить карьеру – на протяжении всего лечения она продолжала сниматься в кино и играть в театре.
Это второй раз, когда Кузьмина сталкивается с онкологией. По ее словам, рецидив болезни – это невыносимо страшно, потому что онкобольной человек уже имеет представление, с чем он сталкивается.
«Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться»
, - поделилась актриса.
Кристина отметила, что одну из ключевых ролей в борьбе с болезнью играла поддержка близких людей. Актриса успешно прошла лечение в Израиле, и на сегодняшний день ее состояние стабилизировалось.
«Спасибо за поддержку! На все воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь»
, – сказала Кузьмина.
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