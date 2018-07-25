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Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным

25 июля
2018 год

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25 июля 2018
На днях голливудская актриса Мила Кунис стала гостьей программы «Armchair Expert» с Дэксом Шепардом, где рассказала историю знакомства со своим мужем Эштоном Кутчером.

Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным

Эштон и Мила женаты уже более трех лет, воспитывают двоих детей: трехлетнюю дочь Уайетт и годовалого сына Димитрия. Актеры начали общаться еще в начале 2000-х, тогда они играли влюбленную парочку в сериале «Шоу 70-х». По воспоминаниям Кунис, уже тогда она чувствовала, что Кутчер испытывает влечение к ней.

«Он делал мою домашнюю работу. Без какого-либо сексуального подтекста», — поведала актриса.

Однако позже их пути разошлись. Эштон связал себя узами брака с Деми Мур, а Мила начала встречаться с Маколеем Калкиным. Кунис и Калкин расстались в 2010 году после восьми лет отношений. По словам актрисы, это был для нее тяжелый разрыв.

Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным

«Я буду первой, кто это признает, но мне было ужасно плохо. Я долго не могла прийти в себя. Когда мы встречались, он был невероятно популярен. Я могла выйти с ним на улицу, фанатки тут же окружали его и просто орали, когда они его видели! Они не знали, как реагировать», - поделилась Мила.

Через два года после расставания Маколея и Милы пресса начала развивать слухи о романе актрисы с Эштоном Кутчером. Однако Кунис рассказала, что цель их общения была совсем иной. Эштон хотел познакомить ее с одним своим знакомым и устроил им свидание вслепую. В итоге молодой человек на встречу не явился, а пара актеров так и продолжила общаться.

Также в беседе с Дэксом Шепардом актриса упомянула развод Эштона Кутчера с Деми Мур. Напомним, что супруги расстались из-за неоднократных измен Кутчера. Однако Кунис заявила, что не верит в то, что Эштон мог так поступить.

Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным

«Он отходил от развода очень долго. Я думаю, что об этом есть много неправильных представлений, поскольку он не любит подробно рассказывать о своей личной жизни. Он не пойдет говорить что-то кому-то. Он считает, что слухи должны оставаться слухами. Но люди в них верят. В общем, на основе этих слухов у людей сложилось странное впечатление о том, кем он на тот момент был», - сказала актриса.

По словам Милы, для нее Эштон всегда останется честным человеком и хорошим мужем.

«Мы начали строить отношения, будучи абсолютно честными друг с другом. Мы знали все ошибки, которые каждый из нас допустил. Мы знали, кто мы. Мы знали все. Мы приняли друг друга такими, какие мы есть».
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Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным фотографии
Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным фотографии
Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным фотографии
Мила Кунис заговорила о разрыве с Маколеем Калкиным фотографии
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