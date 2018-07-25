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Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ»

25 июля
2018 год

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25 июля 2018
Ровно год назад телеведущий Андрей Малахов покинул команду «Первого канала» и перешел на «Россию 1». На днях был обнаружен еще один перебежчик. Журналист с телеканала «НТВ» Леонид Закошанский готовит к выпуску новый проект для канала «Россия 1».

Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ»

Лернид Закошанский отдал 10 лет телеканалу «НТВ». Он известен как ведущий программ «Говорим и показываем» и «Ты не поверишь!». В 2017 году телеведущий взял небольшой тайм-аут, а сейчас снова готов окунуться в работу. Только теперь уже на другом канале.

Рабочее название новой программы Закошанского – «Поехали!». Передача будет выходить на «России 1» в популярном формате – интервью с известными людьми.

Сам телеведущий еще не прокомментировал свой уход с «НТВ». Однако в прошлом году после закрытия программы «Говорим и показываем» он говорил, что готов добиваться новых высот в профессии. Видимо, «Россия 1» - это новый уровень.

«Больше пяти лет с программой «Говорим и показываем» – это колоссальный и интересный опыт для меня. Но пришла пора двигаться дальше, развиваться и создавать что-то новое. Поэтому вместе с руководством телекомпании мы приняли решение, что я сосредоточусь на других проектах, которые, надеюсь, также найдут отклик у нашего зрителя», – сказал тогда Леонид.

Кстати, в 2017-м Закошанский женился, а в июле того же года у него родился сын Лев.
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Леонид ЗакошанскийАндрей Малахов

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Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ» фотографии
Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ» фотографии
Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ» фотографии
Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ» фотографии
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