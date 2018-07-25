Леонид Закошанский переходит на телеканал «Россия 1» спустя 10 лет работы на «НТВ»

Ровно год назад телеведущий Андрей Малахов покинул команду «Первого канала» и перешел на «Россию 1»
. На днях был обнаружен еще один перебежчик. Журналист с телеканала «НТВ» Леонид Закошанский
готовит к выпуску новый проект для канала «Россия 1».
Лернид Закошанский отдал 10 лет телеканалу «НТВ». Он известен как ведущий программ «Говорим и показываем» и «Ты не поверишь!». В 2017 году телеведущий взял небольшой тайм-аут, а сейчас снова готов окунуться в работу. Только теперь уже на другом канале.
Рабочее название новой программы Закошанского – «Поехали!». Передача будет выходить на «России 1» в популярном формате – интервью с известными людьми.
Сам телеведущий еще не прокомментировал свой уход с «НТВ». Однако в прошлом году после закрытия программы «Говорим и показываем» он говорил, что готов добиваться новых высот в профессии. Видимо, «Россия 1» - это новый уровень.
«Больше пяти лет с программой «Говорим и показываем» – это колоссальный и интересный опыт для меня. Но пришла пора двигаться дальше, развиваться и создавать что-то новое. Поэтому вместе с руководством телекомпании мы приняли решение, что я сосредоточусь на других проектах, которые, надеюсь, также найдут отклик у нашего зрителя»
, – сказал тогда Леонид.
Кстати, в 2017-м Закошанский женился, а в июле того же года у него родился сын Лев.
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