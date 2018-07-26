Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Овечкин, Шнуров и Киркоров стали самыми богатыми знаменитостями

26 июля
2018 год

Лайфстайл >>
26 июля 2018
Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный топ российских знаменитостей с самым большим доходом. При составлении рейтинга учитывалось также количество поисковых запросов и число упоминаний в СМИ.

Первую строчку рейтинга занял Александр Овечкин с годовым доходом в 14,5 млн долларов. Далее расположились Сергей Шнуров (13,9 млн долларов) и Филипп Киркоров (8,9 млн долларов). Четвёртое и пятое места закрепились за Григорием Лепсом (8,2 млн долларов) и Иваном Ургантом соответственно (с доходом 8,5 млн он уступил Лепсу по числу поисковых запросов).

Овечкин, Шнуров и Киркоров стали самыми богатыми знаменитостями

Кроме того, в первую десятку самых обеспеченных звёзд шоу-бизнеса вошли Ольга Бузова (3,9 млн), Дима Билан (7,7 млн), Евгений Малкин (9,5 млн), Стас Михайлов (7,4 млн) и Ксения Собчак (1,4 млн).

К слову, ранее журнал обнародовал список самых богатых знаменитостей в мире. На первом месте оказался голливудский актёр Джордж Клуни с годовым доходом в 239 млн долларов. В этот топ не попал ни один россиянин.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дмитрий Нагиев получил 4 млн рублей за свадьбу
Иван Ургант рассказал, сколько зарабатывает за один выпуск шоу «Вечерний Ургант»
Поиск по меткам
деньги
персоны
Дима БиланОльга БузоваФилипп КиркоровГригорий ЛепсЕвгений Малкин (II)Стас МихайловАлександр ОвечкинКсения СобчакИван УргантСергей Шнуров

фотографии >>
Овечкин, Шнуров и Киркоров стали самыми богатыми знаменитостями фотографии
Сергей Шнуров
Александр Овечкин
Дима Билан
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Исаков
23 июля скончался актёр Александр Исаков.
Лев Николаевич Юшков
22 июля ушел из жизни актер Лев Николаевич Юшков.
Иза Высоцкая
20 июля ушла из жизни актриса Иза Высоцкая.

День рождения >>

Антон Белый
Петерис Гаудиньш
Зара
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Инга Третьякова
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Фредерик Дифенталь
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
Оливия Уильямс
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
приключения, семейное кино
Франция, 2015
Мектуб, моя любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Италия, Тунис, 2017
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью