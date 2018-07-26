Овечкин, Шнуров и Киркоров стали самыми богатыми знаменитостями

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный топ российских знаменитостей с самым большим доходом. При составлении рейтинга учитывалось также количество поисковых запросов и число упоминаний в СМИ.
Первую строчку рейтинга занял Александр Овечкин
с годовым доходом в 14,5 млн долларов. Далее расположились Сергей Шнуров
(13,9 млн долларов) и Филипп Киркоров
(8,9 млн долларов). Четвёртое и пятое места закрепились за Григорием Лепсом
(8,2 млн долларов) и Иваном Ургантом
соответственно (с доходом 8,5 млн он уступил Лепсу по числу поисковых запросов).
Кроме того, в первую десятку самых обеспеченных звёзд шоу-бизнеса вошли Ольга Бузова
(3,9 млн), Дима Билан
(7,7 млн), Евгений Малкин
(9,5 млн), Стас Михайлов
(7,4 млн) и Ксения Собчак
(1,4 млн).
К слову, ранее журнал обнародовал список самых богатых знаменитостей в мире. На первом месте оказался голливудский актёр Джордж Клуни
с годовым доходом в 239 млн долларов. В этот топ не попал ни один россиянин.
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