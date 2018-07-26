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Чадов и Дитковските определят «Союзников»

26 июля
2018 год

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26 июля 2018
19 августа на телеканале СТС состоится премьера реалити-шоу «Союзники», в котором примут участие разведённые пары. Ведущими программы станут экс-супруги Алексей Чадов и Агния Дитковските. Главный приз - 10 млн рублей - достанется общим детям победившей пары.

Чадов и Дитковските определят «Союзников»

«Наши участники далеко не подростки, - рассказала Дитковските, - И, конечно, сложно поверить, что человек, который прошёл добрую половину своей жизни, сейчас возьмёт и изменит своё отношение к происходящему. Но меня действительно удивляли, и в основном это были мужчины, которые показали, что не такие уж они и чёрствые. Вместе с ними рыдала вся съёмочная группа, в том числе и я».

Съёмки шоу проходили на Шри-Ланке. В проекте приняли участие 8 пар из Москвы, Калининграда, Казани, Перми, Владимира и других городов России и ближнего зарубежья. Им пришлось пройти сложнейшие испытания и, что самое страшное, всё это время нужно было терпеть друг друга.

Ведущим тоже пришлось нелегко: Чадов и Дитковските и сами расстались несколько лет назад. Однако, по словам Агнии, они уже давно научились действовать сообща: «Я даже больше скажу, наши отношения сейчас крепче, чем когда-либо, и всё это благодаря упорному труду и работе над собой. Нам комфортно вместе, а Фёдор растёт в любви со всех сторон. Это и есть главная задача родителей — уметь договариваться, научиться вместе отдыхать и вместе работать».
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