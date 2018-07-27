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Николаю Караченцову не помогло дорогостоящее лечение в Израиле

27 июля
2018 год

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27 июля 2018
Год назад у Николая Караченцова диагностировали рак легкого. В мае 73-летний актер полетел в Израиль и прошел лечение в одной из лучших клиник. Однако, по словам жены артиста – Людмилы Поргиной, после пребывания на Святой земле Караченцову лучше не стало.

Николаю Караченцову не помогло дорогостоящее лечение в Израиле

На лечение в Израиле семья актера потратила 3 млн рублей. Людмила рассказала, что израильская лучевая терапия не помогла, и теперь Николаю предстоит пройти еще несколько курсов химиотерапии.

«В начале года нам удалось уменьшить опухоль с 10 до 3 сантиметров. А чтобы полностью убить заразу, нам посоветовали поехать в Тель-Авив. Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде «засушить» злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт – лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы. Прошли первую процедуру. После чего поехали гулять», – поделилась жена артиста.

Врачи говорят, что эффективнее было бы периодически вырезать злокачественное образование, тем самым не давая увеличиваться в размере. Однако актер слишком слаб и вряд ли выдержит хирургическое вмешательство.

Поргина призналась, что новость от израильских специалистов ее расстроила, но она не собирается падать духом. Они с мужем продолжают вести активный образ жизни. По ее словам, Караченцов пребывает в бодром настроении.

Перед тем, как отправиться в Израиль, актер посетил святые места в Греции. Людмила Поргина рассказала, что идея прогуляться по Афинам принадлежала их сыну Андрею.

«Погуляли по Афинам. После Коля и Андрюша вдвоем отправились на святую гору Афон, туда ведь можно только мужчинам. Посетили Великую Лавру – старейший монастырь полуострова, намоленное место, поклонились мощам», – поделилась она.
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Николай КараченцовЛюдмила Поргина

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Николаю Караченцову не помогло дорогостоящее лечение в Израиле фотографии
Николаю Караченцову не помогло дорогостоящее лечение в Израиле фотографии
Николаю Караченцову не помогло дорогостоящее лечение в Израиле фотографии
Николаю Караченцову не помогло дорогостоящее лечение в Израиле фотографии
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№ 1
Сергей Сергеевич Дядя (Соликамск)   27.07.2018 - 18:46
Здоровья Николаю Петровичу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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