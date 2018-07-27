«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям

Российская актриса Татьяна Арнтгольц
предпочитает не афишировать личную жизнь, однако в недавнем интервью она рассказала о семейных устоях, своем отношении к социальным сетям и мечтах о сыне.
Сейчас Татьяна в разводе и воспитывает дочь Машу, которой скоро исполнится 8 лет. Актриса рассказала, что в ее доме всегда главным был отец
. В построении своей семьи она тоже придерживается правил патриархата.
«У нашего папы золотые руки до сих пор. Он всегда все делал в доме сам. Мама готовила, обустраивала очаг, учила этому меня и сестру Ольгу. Я до сих пор за ней подсматриваю и шлю сообщения: «Мам, напиши рецепт», «Что ты добавляешь, чтобы было так вкусно?». Для меня странное явление, если женщина не умеет готовить, как и мужчина, у которого нет чемоданчика с инструментами, и он не может собрать детскую кровать, что-то молотком забить. Считаю, что девочки и мальчики должны с детства готовиться стать настоящими женщинами и мужчинами. К сожалению, подобные простые истины, в которых воспитывалась я, сегодня почему-то канули в Лету. Думаю, что в этом плане многое зависит от их родителей»
, – поделилась актриса.
В интервью Арнтгольц отметила, что в своей дочери она воспитывает настоящую хозяйку. Кроме того, Татьяна мечтает о сыне и собирается воспитать его настоящим мужчиной.
«Объясняю Маше, что она будущая хозяйка. Если Бог даст и у меня когда-нибудь родится сын, буду учить его тому, что он мужчина в доме. На него будет опираться супруга, и он должен иметь золотые руки, чтобы суметь собрать, починить. Это наши ценности, культура, их нельзя забывать. Не может быть так, чтобы все умели только делать селфи и записи в соцсетях. Люди сегодня сошли с ума с этим Инстаграмом»
.
Кстати, к соцсетям актриса долго не могла привыкнуть. Лишь недавно она зарегистрировалась в Инстаграме.
«Я понимаю, что бороться со временем бесполезно, оно такое, какое есть. Меня давно уговаривали завести страницу. Все зрела, зрела и сделала это. Но не живу с телефоном в руках. Выкладываю что-то, только когда у меня летит душа, если понимаю, что хочу поделиться, как это было в день победы нашей сборной по футболу над Испанией. Мы с друзьями тогда собрались большой компанией в баре и болели. Я была переполнена счастьем и не могла не выложить видео. То же самое случилось, когда прочитала книжку, которая меня потрясла. Вдруг кто-то посмотрит и подумает: «Хочу почитать то же, что и Танька Арнтгольц. Интересно, что ее так вдохновило». Вот этим я могу поделиться. А снимать каждую секунду – такой привычки нет. Я живу в реальности»
, – поделилась актриса.
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