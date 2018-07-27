Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям

27 июля
2018 год

Лайфстайл >>
27 июля 2018
Российская актриса Татьяна Арнтгольц предпочитает не афишировать личную жизнь, однако в недавнем интервью она рассказала о семейных устоях, своем отношении к социальным сетям и мечтах о сыне.

«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям

Сейчас Татьяна в разводе и воспитывает дочь Машу, которой скоро исполнится 8 лет. Актриса рассказала, что в ее доме всегда главным был отец. В построении своей семьи она тоже придерживается правил патриархата.

«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям

«У нашего папы золотые руки до сих пор. Он всегда все делал в доме сам. Мама готовила, обустраивала очаг, учила этому меня и сестру Ольгу. Я до сих пор за ней подсматриваю и шлю сообщения: «Мам, напиши рецепт», «Что ты добавляешь, чтобы было так вкусно?». Для меня странное явление, если женщина не умеет готовить, как и мужчина, у которого нет чемоданчика с инструментами, и он не может собрать детскую кровать, что-то молотком забить. Считаю, что девочки и мальчики должны с детства готовиться стать настоящими женщинами и мужчинами. К сожалению, подобные простые истины, в которых воспитывалась я, сегодня почему-то канули в Лету. Думаю, что в этом плане многое зависит от их родителей», – поделилась актриса.

В интервью Арнтгольц отметила, что в своей дочери она воспитывает настоящую хозяйку. Кроме того, Татьяна мечтает о сыне и собирается воспитать его настоящим мужчиной.

«Объясняю Маше, что она будущая хозяйка. Если Бог даст и у меня когда-нибудь родится сын, буду учить его тому, что он мужчина в доме. На него будет опираться супруга, и он должен иметь золотые руки, чтобы суметь собрать, починить. Это наши ценности, культура, их нельзя забывать. Не может быть так, чтобы все умели только делать селфи и записи в соцсетях. Люди сегодня сошли с ума с этим Инстаграмом».

«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям

Кстати, к соцсетям актриса долго не могла привыкнуть. Лишь недавно она зарегистрировалась в Инстаграме.

«Я понимаю, что бороться со временем бесполезно, оно такое, какое есть. Меня давно уговаривали завести страницу. Все зрела, зрела и сделала это. Но не живу с телефоном в руках. Выкладываю что-то, только когда у меня летит душа, если понимаю, что хочу поделиться, как это было в день победы нашей сборной по футболу над Испанией. Мы с друзьями тогда собрались большой компанией в баре и болели. Я была переполнена счастьем и не могла не выложить видео. То же самое случилось, когда прочитала книжку, которая меня потрясла. Вдруг кто-то посмотрит и подумает: «Хочу почитать то же, что и Танька Арнтгольц. Интересно, что ее так вдохновило». Вот этим я могу поделиться. А снимать каждую секунду – такой привычки нет. Я живу в реальности», – поделилась актриса.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Линдси Лохан хочет усыновить ребенка

На гастролях в Саратове Александру Олешко подсунули внебрачную дочь
Поиск по меткам
детисемьясоцсети
персоны
Альберт АрнтгольцОльга АрнтгольцТатьяна АрнтгольцВалентина Галич

фотографии >>
«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям фотографии
«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям фотографии
«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям фотографии
«Я живу в реальности»: Татьяна Арнтгольц рассказала о своем отношении к соцсетям фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Исаков
23 июля скончался актёр Александр Исаков.
Лев Николаевич Юшков
22 июля ушел из жизни актер Лев Николаевич Юшков.

День рождения >>

Анастасия Вознесенская
Вадим Ганшин
Анна Кузминская
Сергей Лавыгин
Марис Лиепа
Владимир Максимов
Марьяна Полтева
Николай Черкасов
Яна Шивкова
Бурвиль
Николай Костер-Валдау
Мария Грация Кучинотта
Джулиан МакМэхон
Джонатан Рис Майерс
Барбара Рудник
Магдалена Ружчка
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
приключения, семейное кино
Франция, 2015
Мектуб, моя любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Италия, Тунис, 2017
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью