Мишель Уильямс тайно вышла замуж

37-летняя голливудская актриса Мишель Уильямс
в июне сыграла тайную свадьбу с музыкантом Филом Элверумом
. Примечательно то, что об этом актриса рассказала журналистам сама, хотя ранее она тщательно скрывала подробности личной жизни.
«Очевидно, что я никогда в жизни не говорила об отношениях. Но Фил - это другое. Он так сильно меня любит, и я наконец-то чувствую себя свободной»
, - поделилась Мишель с журналистами.
Напомним, в 2004 году Мишель Уильямс начала встречаться с коллегой Хитом Леджером
, через год у них родилась дочь Матильда Роуз. А в 2008 году Леджер скончался. Причиной смерти стала острая интоксикация. Его кончина стала сильным ударом для Уильямс.
По словам Мишель, она решила раскрыть личные подробности, чтобы вдохновить других людей, которые так же пережили трагедию.
«Я действительно не хочу говорить об этом. Но что, если это кому-то поможет?»
, - сказала актриса.
Кстати, новоиспеченный муж Уильямс тоже был вдовцом. Его жена, художница Женевьев Кастре
, скончалась от рака два года назад.
Что касается самой свадьбы – это было тайное торжество в горах Адирондак в штате Нью-Йорк среди родных и близких.
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