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Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок

27 июля
2018 год

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27 июля 2018
В мае 2017 года голливудская актриса Гвинет Пэлтроу представила свой коммерческий медиапроект. Она подписала миллионный договор на новый журнал «GOOP» в издательстве Condé Nast. Издание специализировалось на советах о красоте и стиле жизни, а также на нетрадиционной медицине. А на этой неделе стало известно, что издательство решило закрыть журнал.

Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок

Представители издательства объяснили свое решение тем, что опубликованная в журнале информация зачастую не достоверна. Эксперты заявили, что советы «GOOP» совершенно не полезны. Более того, нет гарантии, что они не могут навредить здоровью.

Сама актриса ранее рассказывала в одном из интервью, что издатель настаивал на научной проверке высказываний специалистов, опубликованных в «GOOP».

Несмотря на критику читателей и отсутствие дипломов о медицинском образовании у этих самых специалистов, Пэлтроу ничего вредоносного в этой информации не видела. Естественно, с решением издательства о закрытии журнала актриса не согласна.

К слову, сайт издания «GOOP» Гвинет вряд ли согласится закрыть. По ее словам, она уже наняла человека, который будет отвечать за достоверность информации, публикующейся в журнале. Кстати, пару месяцев назад на этом сайте можно было купить опасную для жизни косметику и ботекс-девайсы. Пэлтроу оказалась в центре большого скандала.

Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок

В свет вышло всего два номера журнала. На обложке первого – Гвинет принимает грязевую ванну, а второй она посвятила помолвке с Брэдом Фэлчаком.
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Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок фотографии
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок фотографии
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок фотографии
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли из-за фактических нестыковок фотографии
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