Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа

Эмбер Херд
и Джонни Депп
полтора года назад пережили скандальный развод
. Эмбер обвинила его в домашнем насилии
- в итоге Джонни едва не лишился карьеры и потерял возлюбленную. Безусловно, Депп морально пострадал
и старался избавиться от любых вещей, напоминающих об актрисе.
Так, актер уже дважды перебивал татуировку, посвященную Херд. На пальцах руки Джонни было набито одно из прозвищ актрисы - SLIM («стройняшка»). После развода он перебил несколько букв и получилось - SCUM («отстой»). А совсем недавно он заменил букву «U» на символ анархии и вышло – SCAM («обман»).
Эмбер Херд отреагировала на последний «жест» актера. Она опубликовала в Инстаграме фотографию, где на сжатых кулаках актрисы красуются кольца с крупными камнями. А подписала фото актриса так: «Никакие чернила не нужны».
Кстати, справляться с депрессией, перебивая татуировки, - уже вошло у актера в привычку. Будучи влюбленным в Вайнону Райдер
, Джонни набил на предплечье - Winona Forever («Вайнона Навсегда»). Однако после их разрыва надпись превратилась в Wino Forever («Алкоголик Навсегда»).
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