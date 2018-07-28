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Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа

28 июля
2018 год

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28 июля 2018
Эмбер Херд и Джонни Депп полтора года назад пережили скандальный развод. Эмбер обвинила его в домашнем насилии - в итоге Джонни едва не лишился карьеры и потерял возлюбленную. Безусловно, Депп морально пострадал и старался избавиться от любых вещей, напоминающих об актрисе.

Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа

Так, актер уже дважды перебивал татуировку, посвященную Херд. На пальцах руки Джонни было набито одно из прозвищ актрисы - SLIM («стройняшка»). После развода он перебил несколько букв и получилось - SCUM («отстой»). А совсем недавно он заменил букву «U» на символ анархии и вышло – SCAM («обман»).

Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа

Эмбер Херд отреагировала на последний «жест» актера. Она опубликовала в Инстаграме фотографию, где на сжатых кулаках актрисы красуются кольца с крупными камнями. А подписала фото актриса так: «Никакие чернила не нужны».

Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа

Кстати, справляться с депрессией, перебивая татуировки, - уже вошло у актера в привычку. Будучи влюбленным в Вайнону Райдер, Джонни набил на предплечье - Winona Forever («Вайнона Навсегда»). Однако после их разрыва надпись превратилась в Wino Forever («Алкоголик Навсегда»).
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Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа фотографии
Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа фотографии
Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа фотографии
Эмбер Херд высмеяла перебитое тату Джонни Деппа фотографии
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