Дженнифер Гарнер не разрешает видеться детям с новой возлюбленной Бена Аффлека

Голливудские актеры Бен Аффлек
и Дженнифер Гарнер
были вместе целых 10 лет и имеют троих общих детей: двух дочерей - Вайолет Энн и Серафину Роуз и сына Сэмюэла. В 2017-м, когда супруги подали документы на развод, они решили сохранить приятельские отношения ради детей.
Гарнер абсолютно не препятствует общению Аффлека с детьми. Он отводит их в школу, приезжает к ним отмечать праздники. На Пасху в этом году Дженнифер с детьми призжала к Бену на Гавайи.
Сейчас актер встречается с Линдси Шукус, которая находится в интересном положении. Пара готовится к свадьбе, а Дженнифер подготовила им не очень приятный сюрприз. Дело в том, что бывшая жена Аффлека категорически против того, чтобы дети общались с его новой возлюбленной.
Инсайдер сообщил, что у Дженнифер Гарнер «есть много причин», чтобы не доверять Шукус. И поэтому она поставила условие Аффлеку, чтобы он виделся с детьми в одиночку. Бену, естественно, согласился, объяснив это тем, что он уважает чувства матери своих детей.
Кстати, многие говорят, что Бен закрутил роман с Линдси еще находясь в браке с Дженнифер. Поэтому у Гарнер есть причины недолюбливать Шукус.
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